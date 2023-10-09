Влияние мегасозвездий на наземную астрономию

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature, подчеркивает растущую обеспокоенность астрономов по поводу влияния мегасозвездий на наземную астрономию. Мегасозвездия, такие как Starlink от SpaceX, состоят из тысяч спутников, обеспечивающих глобальное интернет-покрытие. Хотя эти созвездия имеют свои преимущества, они также создают серьезные проблемы для астрономических наблюдений.

Исследование было сосредоточено на BlueWalker3, прототипе спутника из мегагруппировки BlueWalker компании AST SpaceMobile. Ученые построили наземный датчик для точного измерения яркости спутника. Они обнаружили, что BlueWalker3 имеет рейтинг яркости 0.4, что соответствует более яркой стороне объектов ночного неба, почти такой же яркой, как самые яркие звезды. Это представляет собой серьезную угрозу для наземной астрономии, поскольку большое количество ярких спутников может затруднить наблюдения.

SpaceX, как один из ответственных спутниковых операторов, предприняла шаги для решения этой проблемы. Они приложили усилия, чтобы затемнить свои спутники и минимизировать отражение солнечного света. Однако часы после захода солнца и до восхода солнца по-прежнему имеют решающее значение, поскольку в это время спутники могут выглядеть особенно яркими.

Распространение спутниковых мегагруппировок, когда SpaceX ежемесячно запускает около 4,000 новых спутников Starlink, вызывает растущую озабоченность. Другие компании, в том числе OneWeb и Amazon, также планируют развернуть свои собственные мегагруппировки. Огромное количество спутников в небе может оказать глубокое влияние на наземную астрономию.

Следы солнечного света, отраженные этими мегасозвездиями, могут мешать изображениям, полученным наземными обсерваториями, такими как обсерватория Веры Рубин в Чили. Эти помехи усложняют астрономам проведение исследований и обзоров, включающих поиск астрономических объектов, которые меняют положение или светимость.

Астрономы все чаще призывают к принятию мер по смягчению воздействия мегасозвездий на наземную астрономию. Хотя усилия по минимизации космического мусора, например, предпринимаемые Индийской организацией космических исследований (ISRO), заслуживают похвалы, необходимо сделать больше для решения конкретных проблем, связанных с мегасозвездиями.

В заключение отметим, что мегасозвездия произвели революцию в глобальной связи, но их влияние на наземную астрономию нельзя игнорировать. Яркость и огромное количество спутников в этих созвездиях могут существенно нарушить астрономические наблюдения. Дальнейшее сотрудничество между операторами спутников и астрономами имеет важное значение для поиска решений, которые позволят обеим отраслям процветать, сводя к минимуму их взаимное влияние.

источники:

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