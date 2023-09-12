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Наука

Жених пострадал из-за традиции разбивать стекло на еврейской свадьбе

ByМамфо Брешиа

сентябрь 12, 2023
Жених пострадал из-за традиции разбивать стекло на еврейской свадьбе

Жених был ранен во время традиционного еврейского свадебного обряда в Бней-Браке в понедельник. Участвуя в ритуале разбивания бокала под свадебным балдахином, жених случайно порезал себе ногу. Инцидент произошел в банкетном зале, на место немедленно были вызваны медицинские бригады. Жениху была оказана первичная медицинская помощь в зале, а затем его перевезли в медицинский центр Маяней ха-Йешуа в Бней-Браке для дальнейшего ухода.

Барух Голдберг, медик из «Юнайтед Хацала», который лечил жениха, заявил, что травма представляла собой глубокий порез на ноге. После оказания первой помощи жених был доставлен в медицинский центр для оказания дополнительной медицинской помощи.

Разбивание стекла – распространенная традиция на еврейских свадьбах. Обычно это происходит в конце церемонии и сопровождается аплодисментами и празднованием. Разбитое стекло символизирует разрушение Святого Храма в Иерусалиме и служит напоминанием об истории и стойкости еврейского народа.

Подобные инциденты подчеркивают важность соблюдения мер предосторожности во время религиозных и культурных традиций. В местах проведения свадеб должны быть приняты надлежащие меры для предотвращения несчастных случаев и травм. Кроме того, участникам следует проявлять осторожность и быть хорошо информированными о потенциальных рисках, связанных с этими ритуалами.

Название: Жених ранен во время еврейской свадебной традиции в Бней-Браке

источники:
– Медицинская помощь, предоставляемая United Hatzalah
— Дальнейшее лечение в медицинском центре Маяней Ха-Йешуа

By Мамфо Брешиа

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