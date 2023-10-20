Ледниковый щит Гренландии может оказаться более устойчивым к глобальному потеплению, чем считалось ранее

Новое исследование, опубликованное недавно, предполагает, что ледниковый щит Гренландии может быть более устойчивым к глобальному потеплению, чем считалось ранее. Исследователи обнаружили, что ледяной покров медленно реагирует на антропогенное потепление, а это означает, что сокращение выбросов парниковых газов в течение следующих нескольких столетий может предотвратить его таяние.

В исследовании, проведенном учеными из Потсдамского института исследований воздействия на климат и Арктического университета Норвегии, использовались компьютерные модели для моделирования потенциального воздействия различных температурных сценариев на ледниковый покров. Они пришли к выводу, что даже если критические температурные пороги будут временно превышены, все равно можно будет предотвратить переломный момент, который приведет к значительному повышению уровня моря в течение сотен тысяч лет.

Однако исследователи подчеркивают, что это не означает, что усилия по борьбе с изменением климата следует ослабить. Они заявляют, что сокращение выбросов парниковых газов и решение проблемы глобального потепления остаются крайне важными и неотложными. В исследовании подчеркивается важность стабилизации глобальной температуры на уровне не более чем на 1.5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, чтобы предотвратить дальнейшее таяние ледникового покрова.

Ледяной щит Гренландии покрывает около 80% территории крупнейшего острова мира и в настоящее время способствует повышению уровня моря. Если бы он полностью растаял, глобальный уровень моря поднялся бы примерно на 24 фута, что привело бы к разрушительным последствиям для прибрежных городов по всему миру.

Это исследование дает надежду на то, что если принять немедленные меры по сокращению выбросов парниковых газов, можно избежать наихудшего сценария разрушения ледникового покрова и резкого повышения уровня моря. Однако время сокращения выбросов имеет решающее значение, поскольку задержка более чем на несколько столетий все равно может привести к значительному повышению уровня моря.

В заключение, хотя исследование предполагает, что ледниковый щит Гренландии может быть более устойчивым к глобальному потеплению, оно подчеркивает необходимость принятия срочных мер по решению проблемы изменения климата и минимизации рисков, связанных с таянием ледниковых щитов.

источники:

– Соавтор исследования Никлас Боерс из Потсдамского института исследований воздействия на климат в Германии.

– Нильс Бохов, ведущий автор исследования и научный сотрудник Арктического университета Норвегии.

– Национальный центр данных по снегу и льду

– Журнал Природа

– Брин Хаббард, профессор гляциологии в Аберистуитском университете в Уэльсе.

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