Исследование показывает увеличение таяния поверхностного льда в Гренландии и уменьшение таяния в Антарктиде

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Утрехтского университета и Калифорнийского университета в Ирвине (UCI), показало, что таяние поверхностного льда в Гренландии в последние десятилетия ускоряется, тогда как в Антарктиде оно замедляется. Ученые сосредоточили внимание на роли стоковых ветров и ветров Фена в процессе таяния ледникового щита Гренландии. Эти ветры, приносящие теплый и сухой воздух на вершины ледников, способствовали увеличению таяния ледников в Гренландии более чем на 10% за последние десять лет. Однако их воздействие на ледниковый покров Антарктиды снизилось на 32%.

В исследовании использовалось моделирование региональной климатической модели для оценки воздействия этих ветров на ледниковые щиты как в Гренландии, так и в Антарктиде. Результаты показали, что нисходящие ветры ответственны за таяние значительного количества поверхностного льда в обоих регионах. Это поверхностное таяние приводит к стоку и гидроразрыву шельфового ледника, что приводит к увеличению притока пресной воды в океаны и, в конечном итоге, способствует повышению уровня моря.

Чарли Зендер, соавтор исследования и профессор кафедры систем Земли UCI, подчеркнул, что, хотя воздействие ветров является значительным, влияние глобального потепления различается в Южном и Северном полушариях. В Гренландии потепление температуры в сочетании с воздействием ветров привело к увеличению общего количества таяния поверхностного льда на 34%. Зендер объяснил это влиянием глобального потепления на Североатлантическое колебание (САК), которое привело к снижению давления в высоких широтах ниже нормального и принесло теплый воздух в Гренландию и Арктику.

С другой стороны, с 2000 года в Антарктиде наблюдается снижение общего поверхностного таяния примерно на 15%. Это сокращение в первую очередь связано с уменьшением таяния ветров на склонах, вызванного обрушением двух шельфовых ледников на Антарктическом полуострове. Кроме того, восстановление озоновой дыры в стратосфере Антарктики обеспечило временную изоляцию, защищающую поверхность от дополнительного таяния.

Крайне важно отслеживать и моделировать таяние как в Гренландии, так и в Антарктиде, поскольку их ледяные щиты разрушаются, поскольку в настоящее время они удерживают более 200 футов воды за пределами океана. Таяние этих ледяных щитов уже способствовало повышению уровня моря на 0.75 дюйма с 1992 года. Хотя Гренландия была основной движущей силой повышения уровня моря в последние десятилетия, Антарктида догоняет ее и в конечном итоге будет доминировать в будущем по уровню моря. рост.

источники:

– Исследование: «Тенденции таяния ветров и контрасты между ледяными щитами Гренландии и Антарктики», опубликованное в журнале Geophysical Research Letters.

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