Недавно обнаруженная зеленая комета пережила близкую встречу с Солнцем

Зеленая комета по имени Нисимура недавно пережила близкое столкновение с Солнцем и теперь возвращается во внешние пределы Солнечной системы. Эта комета, также известная как C/2023 P1, была впервые обнаружена астрономом-любителем Хидео Нисимурой 12 августа. Она имеет зеленое свечение, вызванное высоким содержанием диуглерода в ее коме, то есть облаке газа и пыли, окружающем ее твердое ядро. .

Первоначально считалось, что комета Нисимура может быть потенциальным межзвездным объектом, подобным Оумуамуа или комете 2I/Борисова, совершающим свое первое и последнее путешествие через Солнечную систему. Однако дальнейшие наблюдения показали, что у него чрезвычайно эллиптическая орбита, поэтому он попадает во внутреннюю часть Солнечной системы каждые 430 лет, прежде чем облететь вокруг Солнца и вернуться в Облако Оорта.

Комета Нисимура максимально приблизилась к Земле 12 сентября, пройдя на расстоянии 78 миллионов миль от планеты. 17 сентября он достиг перигелия, ближайшей точки к Солнцу, находясь на расстоянии 20.5 миллионов миль от нашей родной звезды. Несмотря на потенциальную опасность приближения к солнцу, Нисимура, похоже, выжил практически невредимым. Сейчас он удаляется от Солнца и слегка приближается к Земле, что приведет к тому, что он станет немного ярче, поскольку все больше света отражается от его комы.

Однако увидеть комету – непростая задача. Его видно только вблизи горизонта незадолго до восхода солнца или вскоре после захода солнца. Кроме того, сейчас она намного тусклее, чем когда она приближалась к Земле, поэтому, чтобы ее прилично рассмотреть, необходим мощный телескоп или специализированное астрофотографическое оборудование. Астрофотографу Петру Горалеку 17 сентября удалось сделать размытое изображение кометы, но он не смог увидеть ее без своего оборудования.

У австралийцев, возможно, будет немного больше шансов увидеть комету на следующей неделе, поскольку в этот период времени она зайдет примерно через час после Солнца, что сделает ее ярче для наблюдателей в этой части мира. Существует также вероятность того, что комета Нисимура может быть источником ежегодного метеорного потока Сигма-Гидриды, что потенциально сделает поток этого года более активным и визуально ошеломляющим, чем обычно. Дальнейшие наблюдения в декабре могут подтвердить или опровергнуть эту теорию.

источники:

– Космос.com

– ЗемляНебо