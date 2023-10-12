Популяция серых китов сокращается из-за изменения условий Арктики

Новое исследование показало, что популяция серых китов в восточной части северной части Тихого океана значительно сократилась из-за изменения условий в Северном Ледовитом океане. Эти киты, которые находились на грани исчезновения из-за коммерческого китобойного промысла, с 1980-х годов столкнулись с тремя крупными случаями смертности, один из которых продолжается с 2019 года. Эти события привели к сокращению популяции серых китов на 25% за короткий период время.

Ведущий автор исследования Джошуа Стюарт выразил обеспокоенность по поводу этих результатов, заявив, что такие резкие колебания численности были неожиданными для такого крупного и долгоживущего вида, как серые киты. Стюарт объяснил, что когда доступность добычи невелика и киты не могут добраться до мест нагула из-за морского льда, популяция быстро сокращается.

Однако исследование также показало, что эти вымирания не были постоянными. После вымирания в 1980-х и 1990-х годах популяция серых китов быстро восстановилась по мере улучшения условий в Арктике. Тем не менее, восстановление населения принесло свои проблемы. По мере того, как популяция приближалась к уровню, который могли поддерживать их арктические районы нагула, они становились более чувствительными к условиям окружающей среды и столкнулись с конкуренцией за ограниченные ресурсы.

Популяция серых китов восточной части северной части Тихого океана ежегодно мигрирует на расстояние более 12,000 1960 миль, путешествуя из теплых вод Нижней Калифорнии в Мексике в богатые питательными веществами воды Арктики. Эта популяция находится под пристальным наблюдением Юго-западного научного центра рыболовства Национального управления океанических и атмосферных исследований с XNUMX-х годов, что дает ценную информацию о динамике популяций этого вида.

Исследование также выявило корреляцию между двумя объявленными «необычными событиями смертности» в 1999 и 2019 годах и уровнем морского льда в Арктике. Эти события были тесно связаны с биомассой ракообразных на морском дне, которые являются основным источником пищи серых китов. Уменьшение летнего морского льда первоначально приносит пользу популяции китов, предоставляя больше возможностей для кормления, но в долгосрочной перспективе это может оказаться пагубным из-за сокращения предпочтительной среды обитания серых китов.

Хотя серые киты за прошедшие годы пережили изменения окружающей среды, нынешние условия вызывают обеспокоенность. В исследовании подчеркивается необходимость критически подумать о будущих последствиях изменения климата для популяции серых китов и их арктической среды обитания.

источники:

– Исследование опубликовано в журнале Science.