Рост смертности в популяции серых китов связан с изменением условий Северного Ледовитого океана

Новое исследование, проведенное исследователями из Института морских млекопитающих Университета штата Орегон, показало, что изменение условий в Северном Ледовитом океане привело к трем крупным случаям смертности среди популяции серых китов восточной части северной части Тихого океана с 1980-х годов. Во время этих вымираний, включая продолжающееся событие, начавшееся в 2019 году, популяция серых китов сократилась до 25% за несколько лет. Такое резкое сокращение популяции было связано с низкой доступностью добычи в Арктике и препятствием для кормления из-за морского льда. Эти результаты подчеркивают уязвимость даже очень мобильных и долгоживущих видов, таких как серые киты, к последствиям изменения климата.

Серые киты восточной части северной части Тихого океана — одна из немногих крупных популяций китов, восстановившихся после коммерческого китобойного промысла. Однако по мере того, как популяция приблизилась к уровням, аналогичным пропускной способности их арктических нагульных районов, они стали более чувствительными к изменяющимся условиям окружающей среды. Предыдущие случаи смертности в 1980-х и 1990-х годах были временными, и население быстро восстановилось по мере улучшения условий. Это поставило под сомнение предположение о том, что выздоравливающие популяции будут оставаться стабильными на уровне своей несущей способности.

Исследование, опубликованное в журнале Science, также подчеркивает ценность долгосрочного сбора данных для понимания видов и их зависимости от окружающей среды. Серые киты интенсивно изучаются с 1960-х годов, что дает важную информацию о динамике популяций и влиянии изменения климата на этот знаковый вид. Исследование стало возможным благодаря постоянным усилиям по мониторингу Юго-западного научного центра рыболовства Национального управления океанических и атмосферных исследований.

Продолжающееся сокращение площади морского льда в Арктике и быстро меняющиеся условия океана создают серьезные проблемы для популяции серых китов в долгосрочной перспективе. Хотя снижение уровня морского льда летом открывает больше возможностей для кормления, общее сокращение морского ледяного покрова в результате изменения климата, вероятно, окажет пагубное воздействие на серых китов. Понимание этой динамики имеет решающее значение для разработки эффективных стратегий сохранения этой выздоравливающей популяции.

источники:

– Исследование опубликовано в журнале Science (без URL-адреса).