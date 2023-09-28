Ученые впервые наблюдают падение частиц антивещества под действием силы тяжести

Ученые европейской физической лаборатории ЦЕРН сделали революционное открытие, наблюдая, как частицы антиматерии падают вниз под действием гравитации. Этот эксперимент является важной вехой, поскольку он окончательно исключает возможность того, что гравитация отталкивает антивещество вверх, что поставило бы под сомнение наше фундаментальное понимание Вселенной.

Антивещество является противоположностью материи и, как полагают, было произведено в равных количествах во время Большого взрыва. Однако во Вселенной очень мало антиматерии, что приводит к загадке того, что случилось со всей антиматерией. «Половины Вселенной не хватает», — говорит Джеффри Хангст, член коллаборации CERN ALPHA.

Вопрос о том, влияет ли гравитация на антиматерию так же, как на материю, уже давно является предметом споров среди физиков. Хотя некоторые считали, что гравитация будет отталкивать антиматерию, большинство ученых ожидали, что антиматерия упадет так же, как обычная материя. Недавний эксперимент в ЦЕРНе подтвердил эту гипотезу, показав, что гравитация заставляет антивещество падать вниз.

Для проведения эксперимента ученые использовали антиводород — первые атомы антивещества, полученные в 1996 году. Они сконструировали магнитную ловушку под названием АЛЬФА-g, куда поместили около 100 очень холодных атомов антиводорода. Варьируя силу магнитов, ученые наблюдали влияние гравитации на антивещество с разной скоростью. Результаты показали, что частицы антиводорода падали вниз, подобно тому, что делали бы обычные атомы водорода.

Это открытие — лишь начало дальнейших исследований поведения антивещества. Ученые ЦЕРН планируют провести более точные измерения, чтобы понять, ведет ли антиматерия точно так же, как обычная материя. Кроме того, проводятся другие эксперименты по исследованию антивещества на Международной космической станции и с использованием Большого адронного коллайдера.

Тот факт, что во Вселенной значительно больше материи, чем антиматерии, остается загадкой. По мнению физика Гарри Клиффа, существование нашей Вселенной предполагает наличие чего-то, чего мы еще не понимаем. Дальнейшие исследования антиматерии и ее свойств имеют решающее значение для разгадки этой загадки.

источники:

– ЦЕРН: Европейская физическая лаборатория.

- Теория относительности Эйнштейна 1915 года.