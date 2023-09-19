Гравитационные волны могут раскрыть роль темной материи в трансформации нейтронных звезд

Команда физиков-теоретиков из Индии предложила новый способ понять роль темной материи в превращении нейтронных звезд в черные дыры с помощью гравитационных волн. Темная материя — это гипотетическая субстанция, которая, как полагают, взаимодействует с обычной материей посредством гравитации и, возможно, посредством слабых негравитационных взаимодействий. Эти взаимодействия могут позволить частицам темной материи оказаться в ловушке внутри нейтронной звезды, которая является плотным остатком ядра массивной звезды, взорвавшейся как сверхновая.

Исследователи предполагают, что накопление темной материи в ядре нейтронной звезды может увеличить ее плотность до такой степени, что она схлопнется в миниатюрную черную дыру. Затем эта черная дыра вырастет и поглотит нейтронную звезду, в результате чего образуется черная дыра с массой меньшей, чем ожидалось. Обнаружение таких маломассивных черных дыр могло бы предоставить убедительные доказательства существования темной материи.

Наблюдения гравитационных волн от слияний пар черных дыр уже выявили существование черных дыр в интервале масс в 2-5 солнечных масс. Исследователи предполагают, что некоторые из этих черных дыр могли возникнуть с помощью темной материи. Исследование также предполагает, что изучение этих слияний может дать важное понимание природы темной материи и ее взаимодействия с нуклонами.

Преимущество использования гравитационных волн для поиска доказательств существования темной материи заключается в том, что это наиболее чувствительный метод обнаружения негравитационных взаимодействий темной материи с обычной материей. В отличие от других детекторов, наблюдения гравитационных волн не подвержены фоновому шуму от таких источников, как нейтрино.

В заключение, это исследование предполагает, что гравитационные волны могут предоставить ценную информацию о роли темной материи в превращении нейтронных звезд в черные дыры. Дальнейшие наблюдения за слияниями черных дыр могут позволить физикам оценить различные модели темной материи и ввести ограничения на ее взаимодействие с обычной материей.

источники:

– Мир физики: www.PhysicsWorld.com.

– Письма о физических обзорах: www.prletters.org