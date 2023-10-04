Взгляд в неизведанное: проверка уравнений Эйнштейна и Эйлера

В 1915 году Альберт Эйнштейн произвел революцию в нашем понимании Вселенной, создав общую теорию относительности. Согласно этой теории, пространство и время — это динамические сущности, которые взаимодействуют с материей и светом, а не статические фоны для небесного движения. Уравнения Эйнштейна описывают, как материя искажает пространство и время, влияя на движение звезд, галактик и других небесных тел. Эти уравнения основаны на работах Леонарда Эйлера, математика XVIII века.

Но что, если уравнения Эйнштейна были нарушены или уравнение Эйлера было изменено? Можем ли мы провести различие между ними и определить, кто из двух гигантов науки ошибался? Этот вопрос возникает потому, что наша Вселенная полна неизвестных.

Одной из таких неизвестных является темная материя, загадочное вещество, которое не взаимодействует со светом и не может быть обнаружено напрямую. Фриц Цвикки, швейцарско-американский астрофизик, впервые наблюдал присутствие темной материи в 1930-х годах. До сих пор неясно, что такое темная материя и как она себя ведет. Может ли он подчиняться уравнению Эйлера или взаимодействует с другими силами, которые могут изменить уравнение?

Еще одна загадка, с которой мы столкнулись, — это ускоряющееся расширение Вселенной, вопреки ожидаемому замедлению из-за гравитационного притяжения. Мы пока не знаем причину такого поведения. Существует ли еще одно «темное» вещество с отталкивающей гравитацией или это может быть ошибкой в ​​предсказаниях Эйнштейна? Эти загадки побуждают нас проверить уравнения Эйнштейна и Эйлера.

Чтобы проверить гравитацию Эйнштейна на огромных расстояниях, исследователи ищут особый признак, известный как «гравитационное скольжение». Общая теория относительности предсказывает, что искривление света и материи в искаженном пространстве-времени должно быть одинаковым. Это аналогично тому, как разные объекты падают с одинаковой скоростью под действием земной гравитации. Сравнивая, как галактики падают в гравитационные колодцы и как их свет отклоняется гравитационным линзированием, ученые могут определить, испытывают ли они одинаковую гравитацию. Если они этого не сделают, это будет указывать на гравитационное скольжение.

Евклид, широкоугольный космический телескоп, запущенный Европейским космическим агентством, призван измерить это смещение. Однако, если обнаружен сдвиг, может быть неясно, связано ли оно с модификацией уравнений Эйнштейна или Эйлера. Чтобы различать эти два явления, ученые предлагают измерять «гравитационное красное смещение» с помощью таких телескопов, как Спектроскопический инструмент темной энергии и Массив квадратных километров.

В недавней статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy, исследователи пришли к выводу, что измерение гравитационного скольжения само по себе не позволит им отличить модификацию законов Эйнштейна от модификации уравнения Эйлера. Однако различие могло бы быть возможным, если бы можно было точно измерить эффект гравитационного красного смещения.

По мере того, как мы углубляемся в неизведанное Вселенной, проверка и подвергание сомнению основополагающие теории становятся все более важными. Обнаружим ли мы нарушение уравнений Эйнштейна или модификацию уравнения Эйлера, это, несомненно, откроет новые возможности для понимания тайн нашего огромного космоса.

источники:

– Пульсирующее пространство-время: как поймать гравитационные волны Эйнштейна

– Мы проверили теорию гравитации Эйнштейна в масштабах Вселенной – вот что мы нашли

– Участие Канады в крупнейшем в мире радиотелескопе означает