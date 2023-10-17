Сомневаясь в Эйнштейне и Эйлере: проверка законов гравитации во Вселенной

В 1915 году Альберт Эйнштейн представил свою теорию общей относительности, которая изменила наше понимание Вселенной. Вместо того чтобы рассматривать пространство и время как фиксированные сущности, Эйнштейн предположил, что они динамичны и переплетены с материей и светом. Его уравнения объясняли, как материя искривляет и искажает пространство-время, влияя на движение звезд, галактик и света.

Но можем ли мы быть уверены, что уравнения Эйнштейна всегда верны? Существуют ли ситуации, когда они могут быть нарушены или когда уравнения, предложенные математиком XVIII века Леонардом Эйлером, могут нуждаться в модификации? Это вопрос, который ученые исследуют, особенно учитывая загадки, которые все еще существуют в нашей Вселенной.

Одной из таких загадок является темная материя, тип материи, которую невозможно обнаружить с помощью современных телескопов. В 1930-х годах Фриц Цвикки заметил, что во Вселенной материи в пять раз больше, чем мы можем обнаружить. Он назвал эту невидимую материю «темной материей». Ученым не удалось идентифицировать частицы темной материи или понять их поведение. Может ли темная материя подчиняться иным силам, чем обычная материя, что бросает вызов уравнению Эйлера?

Еще одной загадкой является наблюдение о том, что расширение Вселенной ускоряется, вопреки предсказаниям теории Эйнштейна. Ученые до сих пор пытаются понять причину такого поведения. Существует ли еще одно «темное» вещество с отталкивающей гравитацией? Или теория гравитации Эйнштейна неприменима в очень больших масштабах? Эти загадки дают мотивацию для проверки законов, предложенных Эйнштейном и Эйлером.

Исследователи изучали поведение гравитации на огромных расстояниях во Вселенной. Они определили признак модифицированной гравитации, называемый «гравитационным скольжением». Согласно Общей теории относительности, свет и материя должны испытывать одинаковые изгибы при путешествии в искаженном пространстве-времени. Сравнивая то, как галактики падают в гравитационные колодцы и как отклоняется свет от этих галактик, ученые могут определить, существует ли гравитационное скольжение.

Однако, если гравитационное скольжение обнаружено, сложно определить, вызвано ли оно модификацией законов Эйнштейна или модификацией уравнения Эйлера. Чтобы отличить эти два явления, ученым необходимо измерить эффект, известный как «гравитационное красное смещение», что можно сделать с помощью таких телескопов, как спектроскопический инструмент темной энергии и массив квадратных километров.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature Astronomy, ученые пришли к выводу, что измерение гравитационного скольжения само по себе не может определить, существует ли модификация законов Эйнштейна или уравнения Эйлера. Однако, измерив гравитационное красное смещение, возможно, удастся провести это различие. Проблема заключается в том, что телескопы могут измерять только коллективное движение галактик, которые содержат как нормальную материю, так и темную материю. В этом сценарии дифференциация эффектов темной материи и модифицированной гравитации становится затруднительной.

Гравитационное красное смещение, на которое влияет исключительно искажение времени, дает возможность напрямую исследовать гравитационный потенциал. Когда свет выходит за пределы гравитационного потенциала, его цвет смещается в сторону красного, что указывает на гравитационное красное смещение. Этот эффект отличается от гравитационного линзирования, которое вызвано искажениями как пространства, так и времени.

В заключение, исследование обоснованности уравнений Эйнштейна и Эйлера — это важнейшая попытка понять загадки нашей Вселенной. Хотя измерение гравитационного скольжения может и не дать однозначного ответа, измерение гравитационного красного смещения могло бы помочь различить модификации гравитации Эйнштейна и уравнения Эйлера. Дальнейшие достижения в телескопах и методах наблюдения позволят ученым разгадать истинную природу гравитации и Вселенной.

источники:

– Эйнштейн и Эйлер: проверка законов гравитации во Вселенной, Руслан Батюк, Adobe Stock, [исходный URL]

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