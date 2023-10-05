Проверка границ уравнений Эйнштейна: нарушает ли Вселенная гравитацию?

В начале 20 века Альберт Эйнштейн произвел революцию в нашем понимании Вселенной, создав общую теорию относительности. Эта теория описывала, как материя и свет могут влиять на пространство и время, что приводит к искривлению пространства-времени.

Но что, если уравнения Эйнштейна нарушаются? Можем ли мы сказать, что Вселенная вела себя не в соответствии с его теорией? Это вопрос, который ученые исследуют в последние годы, пытаясь разгадать тайны нашей Вселенной.

Одной из загадок является существование темной материи, формы материи, которую невозможно обнаружить с помощью современных телескопов. Фриц Цвикки впервые заметил наличие темной материи в 1930-х годах, и с тех пор ученые пытаются понять ее свойства. Если темная материя ведет себя иначе, чем обычная материя, это может означать, что уравнения Эйнштейна необходимо изменить.

Еще одна загадка – ускорение расширения Вселенной. В 1998 году астрофизики обнаружили, что Вселенная расширяется с ускорением, вопреки ожиданиям. Причина этого ускорения до сих пор неизвестна, и возникает вопрос, верны ли предсказания Эйнштейна о гравитации в космических масштабах.

Чтобы проверить уравнения Эйнштейна, ученые ищут признаки модифицированной гравитации. Одним из таких признаков является «гравитационное скольжение», которое относится к одинаковому искривлению света и материи при путешествии через искаженное пространство-время. Сравнивая, как галактики падают в гравитационные колодцы и как отклоняется свет от этих галактик, ученые могут определить, испытывают ли они одинаковую гравитацию.

Космический телескоп «Евклид», запущенный Европейским космическим агентством, призван измерить гравитационное скольжение и предоставить ценные данные для проверки уравнений Эйнштейна. Если обнаружено гравитационное скольжение, это может указывать на модификацию гравитации или изменение уравнения Эйлера, которое описывает движение материи под действием гравитации.

Исследователи подошли к этому вопросу с разных точек зрения, разрабатывая тесты модифицированной гравитации и изучая поправки, которые Общая теория относительности добавляет к исследованиям галактик. Хотя изначально существовали разногласия по поводу того, может ли гравитационное скольжение различать модификации уравнений Эйнштейна и уравнения Эйлера, интенсивные дискуссии привели к консенсусу.

В заключение, проверка границ уравнений Эйнштейна необходима для понимания тайн нашей Вселенной. Будь то темная материя или ускоряющееся расширение Вселенной, ученые продолжают исследовать и совершенствовать эти теории, чтобы глубже понять космос.

источники:

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– Определение общей теории относительности: [Вставьте определение]

– Определение пространства-времени: [Вставьте определение]

– Определение темной материи: [Вставьте определение]

– Определение уравнения Эйлера: [Вставить определение]

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