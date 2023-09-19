Исследование предполагает, что эволюция млекопитающих в Африке не обусловлена ​​расширением пастбищ

Новое исследование бросает вызов давнему убеждению, что эволюция млекопитающих в Африке, включая эволюцию современных предков человека, в первую очередь была обусловлена ​​расширением лугов. Исследование, проведенное учеными из Университета Юты, предполагает, что изменения в растительности могли повлиять на пространственный ареал групп млекопитающих, что привело к вымиранию и возникновению новых видов. Исследование было сосредоточено на моделировании реакции 58 современных травоядных видов на изменения древесного покрова в парках и заповедниках Африки. Результаты показали, что они предпочитают среду обитания, покрытую лесом примерно наполовину, в то время как очень немногие виды предпочитают открытые луга или закрытые леса.

Исследовательская группа также приняла во внимание диетические предпочтения видов млекопитающих, в том числе травоядных, браузеров, плодоядных и смешанных питающихся животных. Виды, которые предпочитали открытые места обитания, показали снижение вероятности по мере увеличения древесного покрова, в то время как виды, которые предпочитали закрытые леса, показали снижение вероятности со сдвигом в сторону открытых лугов. Исследование показало, что некоторые виды, такие как импала, буйволы и антилопы гну, не проявляют чувствительности к изменению растительного покрова.

Исследователи пришли к выводу, что наиболее вероятной экосистемой, которая размножалась в позднем кайнозое, была саванна, в которой преобладали луга с вкраплениями кустарников и деревьев. На эту среду сильно повлияли годовые осадки, которые могли либо снизить продуктивность роста в более засушливых условиях, либо разбавить питательные вещества растений в районах с чрезмерным количеством осадков.

Исследование также подчеркнуло ограничения использования ископаемых останков для реконструкции прошлых изменений ландшафта. Предыдущие исследования показали, что некоторые окаменелости указывают на густой лесной массив, но это исследование показывает, что эти окаменелости могут неточно отражать лесной покров на большей территории. Исследователи предостерегают от того, чтобы полагаться исключительно на окаменелости как на «виды-индикаторы» во время палеоэкологических реконструкций.

Таким образом, исследование предполагает, что расширение лугов в позднем кайнозое, возможно, не было основной движущей силой видообразования и вымирания млекопитающих в Африке. Вместо этого изменения растительного покрова под влиянием таких факторов, как осадки, сыграли значительную роль в формировании эволюции млекопитающих на континенте.

источники:

– Кэтрин Г. Соколовски и др., Равняются ли пастбища пастбищам? Укрепление палеоэкологических выводов посредством анализа современных африканских млекопитающих, Палеогеография, Палеоклиматология, Палеоэкология (2023). DOI: 10.1016/j.palaeo.2023.111786