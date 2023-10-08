Исследование показало, что травы, крадущие ДНК, приводят к эволюционным преимуществам

Недавнее исследование, проведенное Университетом Шеффилда, показало, что травы обладают способностью красть ДНК у окружающих растений, что приводит к естественным генетическим мутациям, которые дают им эволюционные преимущества. Этот процесс похож на то, как в лабораториях создаются генетически модифицированные культуры.

Исследование впервые продемонстрировало, как часто у трав происходит латеральный перенос генов, то есть внедрение ДНК одного вида в геном другого. Украденные генетические секреты дают этим травам возможность расти больше, сильнее и быстрее адаптироваться к новым условиям.

Понимание скорости латерального переноса генов имеет решающее значение для оценки его потенциального влияния на развитие растения и его способность адаптироваться к окружающей среде. Поскольку травы покрывают 30% земной поверхности и отвечают за производство большей части продуктов питания в мире, они представляют собой наиболее экологически и коммерчески значимую категорию растений.

Чтобы исследовать это явление, команда Шеффилда секвенировала геномы тропических видов трав и подсчитала количество генов, добавленных на разных стадиях их эволюции. Считается, что переносы, происходящие с дикими травами, происходят аналогично тому, как создаются генетически модифицированные культуры. Это открытие может повлиять на восприятие и использование генетически модифицированных культур, а также на будущие усилия по повышению урожайности сельскохозяйственных культур и созданию более устойчивых растений.

Доктор Люк Даннинг, старший автор исследования, объяснил, что существуют разные способы создания генетически модифицированных культур, некоторые из которых требуют участия человека, а другие — нет. Переносы, наблюдаемые у диких трав, могут происходить спонтанно благодаря стратегиям с низким уровнем вмешательства. Исследователи намерены проверить эту гипотезу.

Лучше понимая, как происходит латеральный перенос генов в дикой природе, возможно, удастся повысить успех этого процесса и рассматривать спорные генетические модификации как более естественный процесс. Команда планирует проверить свою теорию, моделируя известные случаи латерального переноса генов, чтобы определить его роль в различиях, наблюдаемых между сортами сельскохозяйственных культур.

В целом, это исследование проливает свет на удивительную способность трав красть ДНК и получать генетические преимущества, что имеет важное значение для области биологии растений и сельского хозяйства.

источники:

– Университет Шеффилда

- NatureWorldNews.com