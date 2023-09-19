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Наука

Поведенческая гибкость способствует быстрому расширению ареала большехвостых граклов

ByМамфо Брешиа

сентябрь 19, 2023
Поведенческая гибкость способствует быстрому расширению ареала большехвостых граклов

Исследователи из Института эволюционной антропологии Макса Планка, Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Рочестерского университета обнаружили, что большехвостый гракл, вид птиц, популяция которого быстро расширяется по всей Северной Америке, обязан своим успехом поведение. Исследователи обнаружили, что большехвостый гракл расширил свою среду обитания и адаптировался к жизни в более городских и засушливых условиях, в отличие от своего ближайшего родственника, длиннохвостого гракля.

Исследование, основанное на гражданских научных наблюдениях за появлением птиц в период с 1979 по 2019 год, показало, что большехвостые граклы не просто переселились в новые места обитания, которые соответствовали их прежним потребностям, но и активно расширили свой ареал, изменив предпочтения среды обитания. И наоборот, граклы с лодочным хвостом лишь немного переместили свой ареал на север в ответ на изменение климата.

Исследователи также исследовали роль поведения в способности большехвостых граклов адаптироваться к новым местам обитания. Они обнаружили, что популяция на границе диапазона демонстрирует большую гибкость и настойчивость по сравнению с популяцией, не находящейся на границе. Исследователи предполагают, что настойчивость позволяет людям находить решения проблем в новых условиях, а изменчивость гибкости внутри популяции увеличивает шансы на успешное расширение.

Результаты подчеркивают важность гибкости и настойчивости в содействии быстрому расширению ареала и предполагают, что понимание того, как такие виды, как большехвостые граклы, адаптируются к новой среде обитания, может дать понимание того, как помочь исчезающим видам справиться с изменениями окружающей среды.

Источник: Журнал сообщества коллег (DOI: 10.24072/pcjournal.320).

By Мамфо Брешиа

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