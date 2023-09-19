Поведенческая гибкость способствует быстрому расширению ареала большехвостых граклов

Исследователи из Института эволюционной антропологии Макса Планка, Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Рочестерского университета обнаружили, что большехвостый гракл, вид птиц, популяция которого быстро расширяется по всей Северной Америке, обязан своим успехом поведение. Исследователи обнаружили, что большехвостый гракл расширил свою среду обитания и адаптировался к жизни в более городских и засушливых условиях, в отличие от своего ближайшего родственника, длиннохвостого гракля.

Исследование, основанное на гражданских научных наблюдениях за появлением птиц в период с 1979 по 2019 год, показало, что большехвостые граклы не просто переселились в новые места обитания, которые соответствовали их прежним потребностям, но и активно расширили свой ареал, изменив предпочтения среды обитания. И наоборот, граклы с лодочным хвостом лишь немного переместили свой ареал на север в ответ на изменение климата.

Исследователи также исследовали роль поведения в способности большехвостых граклов адаптироваться к новым местам обитания. Они обнаружили, что популяция на границе диапазона демонстрирует большую гибкость и настойчивость по сравнению с популяцией, не находящейся на границе. Исследователи предполагают, что настойчивость позволяет людям находить решения проблем в новых условиях, а изменчивость гибкости внутри популяции увеличивает шансы на успешное расширение.

Результаты подчеркивают важность гибкости и настойчивости в содействии быстрому расширению ареала и предполагают, что понимание того, как такие виды, как большехвостые граклы, адаптируются к новой среде обитания, может дать понимание того, как помочь исчезающим видам справиться с изменениями окружающей среды.

Источник: Журнал сообщества коллег (DOI: 10.24072/pcjournal.320).