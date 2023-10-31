В Департамент туризма, культуры, искусства, Гельтахта, спорта и СМИ ищется новый генеральный секретарь

Департамент туризма, культуры, искусства, Gaeltacht, спорта и средств массовой информации ищет нового генерального секретаря, который будет отвечать за политику, бюджет и вопросы управления. Имея конкурентоспособную зарплату в размере более 230,000 XNUMX евро в год, департамент стремится привлечь на эту важную должность высококвалифицированных кандидатов.

Генеральный секретарь будет иметь широкий спектр обязанностей, включая развитие и продвижение туристического сектора, сохранение богатого культурного наследия Ирландии, а также поддержку и сохранение ирландского языка. Кроме того, эта роль предполагает надзор за спортивной индустрией, а также за секторами телерадиовещания и СМИ. Департамент играет решающую роль в предоставлении финансирования общественным вещателям RTÉ и TG4, обеспечивая, чтобы эти важные платформы продолжали предоставлять общественности высококачественный контент.

Ожидается, что успешный кандидат предоставит ценные политические советы министру Кэтрин Мартин и государственным министрам. Они также будут отвечать за стратегическое руководство и руководство различными секторами, находящимися под юрисдикцией департамента.

Чтобы преуспеть на этой должности, новый Генеральный секретарь должен обладать здравым смыслом и политической осведомленностью, особенно при решении финансовых, политических и оперативных вопросов. Крайне важно, чтобы они имели четкое представление о предстоящих задачах и возможностях и могли эффективно ими управлять.

Если вы заинтересованы в этой замечательной возможности, не пропустите крайний срок подачи заявок — четверг, 16 ноября. Выбранный кандидат заменит нынешнего генерального секретаря Кэтрин Ликен, которая занимала эту должность с 2017 года.

Чтобы решить проблему снижения доходов от лицензионных сборов и сформировать будущее средств массовой информации, министр Кэтрин Мартин недавно учредила будущую комиссию по средствам массовой информации. Эта комиссия проведет расследование и даст рекомендации относительно будущего медиа-ландшафта в Ирландии. Ожидается, что новый Генеральный секретарь будет активно участвовать в реализации любых изменений, которые могут возникнуть в результате выводов этой комиссии.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Какова роль генерального секретаря в Департаменте туризма, культуры, искусства, Гельтахта, спорта и СМИ?

Ответ: Генеральный секретарь отвечает за политику, бюджет и вопросы управления в департаменте, включая развитие и продвижение туристического сектора, сохранение культурного наследия, поддержку ирландского языка и надзор за спортом, телерадиовещанием и средствами массовой информации. сектора.

Вопрос: Какова зарплата на должности генерального секретаря?

Ответ: Заработная плата генерального секретаря составляет более 230,000 XNUMX евро в год.

Вопрос: Кому будет подчиняться новый генеральный секретарь?

Ответ: Новый генеральный секретарь будет отчитываться перед министром туризма, культуры, искусства, Гельтахта, спорта и средств массовой информации Кэтрин Мартин и государственными министрами.

Вопрос: Когда заканчивается прием заявок?

Ответ: Крайний срок подачи заявок — четверг, 16 ноября.