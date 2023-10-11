Использование ИИ для мониторинга морской мегафауны

Аманда Ходжсон, специалист по морским млекопитающим из Перта, Австралия, добивается успехов в сохранении дюгоней, черепах, китов и других морских животных. Дюгони, которых ласково называют «морскими коровами», можно встретить в прибрежных водах по всему миру, но их популяция сокращается из-за освоения и рыболовства.

Исследования Ходжсона сосредоточены на мониторинге морской мегафауны и ее важнейших мест обитания, с особым упором на дюгоней. Эти нежные создания служат индикаторами здоровья экосистемы, поскольку их присутствие или отсутствие может выявить состояние лугов с водорослями, которые жизненно важны для их выживания.

Традиционно наблюдение за дюгонями предполагало проведение бесчисленных часов в небольших самолетах, визуально сканируя этих животных. В 2007 году Ходжсон был одним из первых, кто начал использовать дроны для исследования фауны. Хотя дроны предоставляли более безопасные и точные данные, процесс ручного просмотра тысяч изображений оставался трудоемким и трудоемким.

Желая найти решение, которое могло бы автоматизировать обработку изображений, Ходжсон сотрудничал с экспертами по искусственному интеллекту и геообработке для разработки программного обеспечения под названием WISDAM. Используя технологию TensorFlow с открытым исходным кодом Google, WISDAM позволил автоматически анализировать изображения, отображать животных на изображениях и оценивать фоновую среду.

Внедрение WISDAM произвело революцию в исследованиях дикой природы, предоставив возможность проводить исследования людям, не имеющим опыта аэрофотосъемки. Эта доступность особенно важна в развивающихся странах, где распространены дюгони. Исследователи, общественные группы и неправительственные организации по всему миру, от Большого Барьерного рифа до Сейшельских островов и Саудовской Аравии, теперь используют WISDAM для мониторинга дюгоней в своих регионах.

На Сейшельских островах, где традиционные исследования с помощью пилотируемых самолетов практически невозможны, для обнаружения и подсчета местной популяции дюгоней сейчас используются дроны, оснащенные WISDAM. С момента своего создания WISDAM расширил свои возможности за пределы дюгоней и теперь может поддерживать исследования черепах, китов и других морских животных.

Видение Ходжсона на будущее состоит в том, чтобы продолжать развивать эту технологию и расширять ее использование в различных средах обитания и регионах мира. Используя ИИ, каждый сможет внести свой вклад в усилия по сохранению дикой природы и помочь в мониторинге популяций морской мегафауны.

Источник: Аманда Ходжсон.