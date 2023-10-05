Ученые из Стэнфорда синтезировали редкую форму золота с потенциальным применением в электронике и энергетике

Ученые из Стэнфордского университета успешно синтезировали редкую форму золота, известную как Au2+, стабилизированную галогенидным перовскитом. Этот уникальный материал имеет потенциальное применение в электронике и энергетике, и он связан с более ранними исследованиями нобелевского лауреата Лайнуса Полинга.

Золото – это элемент, который в природе не встречается в стабильной форме Au2+. Однако, используя галоидный перовскит, исследователи из Стэнфорда смогли создать и стабилизировать эту неуловимую форму золота. Перовскит Au2+ можно синтезировать с использованием простых ингредиентов и при комнатной температуре, что делает его производство быстрым и простым.

Это открытие важно, поскольку атомы золота в перовските обладают свойствами, подобными атомам меди в высокотемпературных сверхпроводниках. Кроме того, тяжелые атомы с неспаренными электронами, такие как Au2+, обладают уникальными магнитными эффектами, которыми не обладают более легкие атомы.

Редкость Au2+ обусловлена ​​релятивистскими эффектами, которые возникают, когда частицы приближаются к скорости света. Эти эффекты приводят к тому, что электроны, окружающие атомы золота, становятся тяжелыми и прочно связанными с ядром. В результате золото естественным образом теряет либо один, либо три электрона, образуя Au1+ или Au3+ соответственно и исключая образование Au2+.

Чтобы создать перовскит, содержащий Au2+, исследователи смешали хлорид цезия и хлорид Au3+ в воде вместе с соляной кислотой и витамином С. Витамин С отдает электрон, превращая Au3+ в Au2+. Этот материал стабилен в твердой форме, но не в растворе.

Дальнейшие тесты и анализы, включая спектроскопию и дифракцию рентгеновских лучей, были проведены для изучения поглощения света и кристаллической структуры перовскита. Исследователи полагают, что это открытие открывает новые возможности для разработки материалов с захватывающими свойствами.

Это исследование было опубликовано в журнале Nature Chemistry, а его возглавляли Хемамала Карунадаса, доцент кафедры химии Стэнфордского университета, и Курт Линдквист, постдокторант по неорганической химии в Принстонском университете.

источники:

– Природная химия: [ссылка]

– Стэнфордский университет: [ссылка]

– Принстонский университет: [ссылка]