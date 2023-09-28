Исследование обнаружило антиоксидантную активность в безглютеновом африканском зерне Teff

Исследователи из Университета Северной Каролины (UNC) в Гринсборо обнаружили, что тефф, безглютеновое зерно, традиционно выращиваемое в Восточной Африке, проявляет антиоксидантные свойства в клетках человека. Исследование, опубликованное в журнале «Антиоксиданты», было сосредоточено на влиянии экстрактов теффа Eragrostis на клетки человека и показало, что тефф увеличивает уровень глутатиона, молекулы-антиоксиданта, выполняющей различные роли в организме человека, а также экспрессию генов, связанных с путями глутатиона.

Тефф, также пишется как «теф», доступен в Соединенных Штатах и ​​известен своей пользой для здоровья. Антиоксиданты играют решающую роль в нейтрализации нестабильных молекул в организме, уменьшая повреждение клеток и предлагая преимущества для здоровья, такие как снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

В исследовании использовалась линия моноцитарных клеток лейкемии человека под названием THP-1, которые широко используются в исследованиях заболеваний, для изучения антиоксидантной активности теффа. Исследователи сравнили сорта теффа цвета слоновой кости и коричневого тефа и обнаружили, что коричневый тефф имеет более высокий уровень глутатиона. Это открытие предполагает, что некоторые сорта тефа могут обладать более высокими антиоксидантными свойствами.

Доктор Аялев Лигаба Осена, ведущий исследователь, объяснил, что исследование направлено на выявление сортов тефа с самыми высокими антиоксидантными свойствами. Лаборатория Осены в настоящее время анализирует 85 видов коричневого тефа в надежде выделить гены, ответственные за повышенную антиоксидантную активность. Долгосрочная цель — разработать технологии, которые принесут пользу производителям теффа в США и Африке.

Исследование подчеркивает значимость теффа в обеспечении питательных альтернатив без глютена. Тефф в настоящее время выращивается в США как кормовая культура, а мука из него импортируется для потребления человеком. Ожидается, что растущая популярность безглютеновых диет приведет к увеличению спроса на тефф.

Исследование стало результатом совместных усилий лаборатории Осены и лабораторий доктора Чжэньцюань Цзя и доктора Николаса Оберлиса в Университете Северной Каролины в Гринсборо. Междисциплинарный подход объединил опыт в области молекулярной биологии растений, химии и молекулярной токсикологии. Исследование также предоставило студентам и аспирантам возможности для участия и способствовало их академическому и профессиональному развитию.

В целом, исследование проливает свет на антиоксидантную активность теффа, подчеркивая его потенциальную пользу для здоровья и его значение в безглютеновой диете. По мере проведения дальнейших исследований полученные результаты могут проложить путь к разработке антиоксидантных свойств тефа и других сельскохозяйственных культур.

Источник: Университет Северной Каролины в Гринсборо.