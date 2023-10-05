Загадочные светящиеся млекопитающие: биофлуоресценция в животном мире

Исследователи из Музея Западной Австралии обнаружили, что биофлуоресценция, способность излучать красочное свечение под воздействием ультрафиолетового (УФ) света, присутствует у всех видов млекопитающих. Это удивительное открытие противоречит предыдущим предположениям о том, что биофлуоресценция была ограничена определенными видами млекопитающих.

В ходе исследования на 125 млекопитающих из разных семейств и отрядов воздействовали ультрафиолетовым светом, что выявило широкий спектр оттенков свечения. Заостренные уши рыжей лисы излучали флуоресцентное зеленое свечение, а у белого медведя, зебры и леопарда светились белые, желтые и черные отметины соответственно. Даже крылья оранжевой листоносой летучей мыши превратились в призрачный белый скелет. Большой билби, маленькое сумчатое животное, переливалось под ультрафиолетом, как бриллиант.

Исследователи обнаружили, что около половины семейств млекопитающих демонстрируют биофлуоресценцию, включая различные части тела, такие как шерсть, когти, зубы, усы и даже часть обнаженной кожи. Единственным исключением был карликовый дельфин-спиннер, чьи зубы были единственной флуоресцентной деталью.

Биофлуоресценция возникает, когда химическое вещество, например белок, поглощает ультрафиолетовый свет, а затем излучает свет с большей длиной волны. Это наблюдалось у различных других организмов, таких как кораллы, морские черепахи, лягушки, попугаи и даже люди. Однако цель и польза этого явления у млекопитающих остаются неясными. Некоторые ученые предполагают, что это может служить биологической адаптацией, в то время как другие полагают, что это может быть побочным продуктом химии поверхности.

Исследователи также отметили, что флуоресценция наиболее распространена среди ночных видов, предполагая, что она может играть роль в улучшении видимости в условиях низкой освещенности. Например, млекопитающие, наиболее активные в ночное время, могут использовать биофлуоресцентную маркировку для привлечения партнеров или защиты своей территории. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять значение биофлуоресценции у млекопитающих.

Независимо от цели, существование биофлуоресценции у всех видов млекопитающих является захватывающим открытием. Это добавляет интриги и разнообразия животному миру, подчеркивая, как много нам еще предстоит узнать о мире природы.

Это исследование было опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

источники:

– Травуийон, К.Дж., Макнамара, К., Ченг, К., Льямас, Б., Фарруджа, Т., Гуай, П.-Дж., Арчер, М. (2023). Биофлуоресценция широко распространена у млекопитающих. Королевское общество открытой науки, 10 (2), 211722.