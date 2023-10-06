Множество пушистых существ: обнаружено светящиеся более 100 млекопитающих

Недавнее исследование, проведенное исследователями, показало, что не только однопроходные и грызуны обладают способностью светиться; эту черту разделяют более 100 других видов млекопитающих. Полученные данные значительно расширяют список млекопитающих, обладающих биофлуоресценцией.

Биофлуоресценция — это способность животных поглощать ультрафиолетовый свет и излучать его различными цветами электромагнитного спектра. Она отличается от биолюминесценции, поскольку биофлуоресценция возникает при воздействии на животное внешнего источника света, а не в результате внутренних реакций.

Предыдущие исследования уже показали, что утконосы и зайцы обладают биофлуоресценцией. Однако текущее исследование включает еще 124 вида млекопитающих, в результате чего общее число известных светящихся млекопитающих достигло 125.

Исследователи изучили образцы из коллекции Музея Западной Австралии, чтобы идентифицировать биофлуоресцентных млекопитающих. Некоторые примеры этих видов включают билби, броненосца, леопарда, рыжую лисицу, дельфина и домашнюю кошку.

Интересно, что только определенные части шерсти некоторых животных проявляли флуоресценцию. Например, у кошек светилась белая шерсть, но не темная. Более того, исследование показало, что белый или светлый мех флуоресцирует у 107 из 125 видов, а пигментированные когти светятся у 68 из 125 видов.

Исследователи также выяснили, какая флуоресценция чаще встречается у ночных или дневных видов. Они обнаружили, что оба типа млекопитающих обладают биофлуоресценцией, но ночные млекопитающие, как правило, проявляют ее в большей степени.

Однако важно отметить, что освещение светящихся млекопитающих ультрафиолетовым светом в ночное время может нанести вред их зрению. Любителям природы рекомендуется использовать для точечного освещения красный свет вместо ультрафиолетового.

В заключение, это исследование подчеркивает замечательное разнообразие млекопитающих и их уникальные способности. Открытие более 100 светящихся млекопитающих расширяет наше понимание биофлуоресценции в животном мире.

источники:

– Королевское общество открытой науки – https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.232368