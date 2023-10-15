Еще более 100 млекопитающих светятся, включая кошек

Недавнее исследование показало, что более 100 видов млекопитающих, включая кошек, обладают способностью светиться в ультрафиолетовом (УФ) свете. Это явление, известное как биофлуоресценция, возникает, когда животные поглощают ультрафиолетовый свет и излучают его в различных цветах электромагнитного спектра. В отличие от биолюминесценции, которая возникает в результате внутренних реакций внутри организма, биофлуоресценция зависит от внешнего источника света.

Раньше утконосы, опоссумы и белки-летяги были единственными известными млекопитающими, демонстрировавшими биофлуоресценцию. Однако это новое исследование значительно расширило список, доведя общее количество светящихся видов млекопитающих до 125. Для проведения исследования исследователи изучили образцы из коллекции Музея Западной Австралии и идентифицировали различных биофлуоресцентных млекопитающих. Среди них были леопард, рыжая лисица, белый медведь и домашняя кошка.

Интересно, что исследование показало, что белый и светлый мех проявлял флуоресценцию у 107 из 125 видов. Кроме того, пигментированные когти светились у 68 видов. Было также обнаружено, что биофлуоресценция встречается как у дневных, так и у ночных млекопитающих, хотя последняя группа имеет тенденцию демонстрировать несколько более высокую распространенность этого признака.

Однако исследователи предостерегают от использования ультрафиолетового света для обнаружения светящихся млекопитающих в ночное время, поскольку воздействие ультрафиолета может повредить их зрение. Вместо этого они советуют использовать красные фонари для точечного освещения. Будь то поиск кошки или белого медведя, лучше проявлять осторожность при изучении этого увлекательного аспекта биологии млекопитающих.

источники:

- Королевское общество открытой науки

– Музей Западной Австралии