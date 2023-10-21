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Глобальное потепление может увеличить распространение хищников коралловых рифов

ByГабриэль Бота

Октябрь 21, 2023
Глобальное потепление может увеличить распространение хищников коралловых рифов

Глобальное потепление не только способствует обесцвечиванию кораллов, но и потенциально увеличивает популяцию морских звезд с терновым венцом, которые являются известными хищниками коралловых рифов. Эти морские звезды во взрослом состоянии — настоящие хищники, пожирающие коралловые рифы. Однако в молодом возрасте они действуют как травоядные и ждут, пока живые кораллы восстановятся, прежде чем стать коралловыми хищниками.

Ученые из Сиднейского университета провели эксперименты по проверке устойчивости молодых морских звезд с терновым венцом к тепловому стрессу. Эксперименты были направлены на имитацию условий морских волн тепла, которые приводят к обесцвечиванию и гибели кораллов. Морские звезды подверглись воздействию волн тепла с температурой в диапазоне от 28°C до 30°C и продемонстрировали значительно большую устойчивость к условиям волн тепла по сравнению с кораллами.

Исследование, опубликованное в журнале Global Change Biology, показало, что молодые морские звезды с терновым венцом способны выдерживать высокие температуры до 20 дней. Это сопротивление почти в три раза превышает интенсивность тепла, вызывающего обесцвечивание кораллов. Результаты показывают, что потепление воды может принести пользу этим морским звездам. Обилие мест обитания коралловых обломков, возникающее в результате обесцвечивания и смертности кораллов, позволяет их численности со временем увеличиваться.

Потепление океана представляет собой прямую угрозу выживанию кораллов: различные виды кораллов исчезают в таких регионах, как Средиземное море и Большой Барьерный риф в Австралии, которые испытывают сильное обесцвечивание. Согласно отчету правительства Австралии, 91% кораллов Большого Барьерного рифа были повреждены в результате обесцвечивания после продолжительной летней жары.

В заключение отметим, что глобальное потепление представляет собой серьезную угрозу для коралловых рифов не только из-за обесцвечивания, но и потенциально способствуя распространению морских звезд с терновым венцом. Понимание воздействия изменения климата на морские экосистемы имеет решающее значение для усилий по их сохранению.

источники:
– Университет Сиднея
– Биологический журнал глобальных изменений

By Габриэль Бота

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