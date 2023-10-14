Меняющийся цвет глубокого синего моря

Темно-синее море претерпевает трансформацию, становясь немного зеленее. Это изменение может показаться незначительным, но на самом деле оно служит индикатором здоровья и экосистемы океана. Изменение цвета связано с увеличением количества фитопланктона — микроскопических организмов, осуществляющих фотосинтез. Эти организмы играют решающую роль в водной пищевой сети и углеродном цикле.

Группа исследователей под руководством Б.Б. Кэла, главного ученого Океанографического института Великобритании, обнаружила это изменение в цвете поверхности океана. Изменение оттенка согласуется с предсказаниями о влиянии изменения климата на экосистемы океана. Это важное открытие, учитывая, что глобальный океан покрывает 70 процентов поверхности Земли.

Сообщества фитопланктона процветают в верхних слоях океана, где много солнечного света. Они играют жизненно важную роль в глобальном углеродном цикле, поскольку поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Кроме того, они составляют основу водной пищевой цепи, обеспечивая питание различным морским организмам.

Увеличение количества фитопланктона может иметь далеко идущие последствия для морской экосистемы. Хотя на первый взгляд это может показаться положительным, переизбыток этих организмов может привести к вредоносному цветению водорослей, которое может выделять токсины в воду и наносить вред морской жизни. Более того, чрезмерный рост фитопланктона может снизить уровень кислорода в воде, создавая мертвые зоны, в которых морская жизнь не может выжить.

Понимание изменений в популяциях фитопланктона и их воздействия на экосистемы океана имеет решающее значение для мониторинга и смягчения последствий изменения климата. Это открытие подчеркивает необходимость дальнейших исследований и подчеркивает важность защиты наших океанов и их хрупких экосистем.

источники:

– [Источник 1: НАСА](https://www.nasa.gov)

– [Источник 2: Океанографический институт Великобритании] (будет добавлено)