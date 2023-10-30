8-летняя девочка во время рыбалки в России обнаружила редкие кости мамонта

Восьмилетняя девочка по имени Марьям Мирсаитова сделала необычное открытие во время рыбалки со своим отцом на берегу реки Оки недалеко от Новинок на западе России. По счастливой случайности она наткнулась на кости ног шерстистого мамонта и позвонок доисторического бизона, которые были обнажены в результате недавнего оползня.

Взволнованный и заинтересованный находкой, отец Марьям сфотографировал кости и отправил их в Нижегородский музей-заповедник в надежде идентифицировать их. К их удивлению, в музее подтвердили, что кости принадлежали шерстистому мамонту, в частности, мыщелок, или коленный сустав, и нижняя часть большеберцовой кости. Хорошо сохранившиеся кости указывают на то, что они, вероятно, принадлежали большому взрослому мамонту, и их возраст оценивался примерно в 100,000 XNUMX лет.

Шерстистые мамонты, древние гиганты, которые бродили по холодным регионам Европы, Азии и Северной Америки, когда-то были обычным явлением, пока не вымерли около 10,000 XNUMX лет назад. Окончание ледникового периода нарушило их среду обитания и источники пищи, ускорив их вымирание, возможно, усугубленное человеческой охотой.

Это открытие имеет значительную научную ценность для исследователей, изучающих этих величественных существ прошлого. Россия, особенно Сибирь, славится обилием окаменелостей мамонтов. В холодном климате региона некоторые экземпляры сохранились удивительно хорошо, а некоторые даже мумифицировались. Так, в 2007 году на полуострове Ямал были найдены мумифицированные останки мамонтёнка Любы.

Помимо костей мамонта, Марьям также раскопала позвонок степного зубра, предка современных европейских и американских зубров. Эпоха плейстоцена, продолжавшаяся от 2.6 миллиона до 11,700 XNUMX лет назад, стала свидетелем расцвета этих величественных травоядных животных по всей Европе, Азии и Северной Америке.

Нижегородский музей-заповедник высоко оценил замечательное открытие Марьям и призвал всех, кто наткнулся на окаменелости, сообщить о своих находках в научные учреждения. Многие образцы часто попадают в частные руки, что препятствует детальному научному изучению. Случайная встреча Марьям служит напоминанием о неиспользованном потенциале, скрывающемся под поверхностью Земли и ожидающем раскрытия тайн необычайного прошлого нашей планеты.

Часто задаваемые вопросы

1. Какого возраста кости мамонта, которые обнаружила Марьям?

Возраст костей мамонта, обнаруженных Марьям Мирсаитовой, оценивается примерно в 100,000 XNUMX лет.

2. Где жили шерстистые мамонты?

Шерстистые мамонты обычно встречались в холодных регионах Европы, Азии, а затем и на севере Северной Америки.

3. Как вымерли шерстистые мамонты?

Окончание ледникового периода привело к потере среды обитания и источников пищи для шерстистых мамонтов, что в сочетании с человеческой охотой, вероятно, ускорило их вымирание.

4. Есть ли в России еще сохранившиеся останки мамонта?

Да, Россия, особенно Сибирь, богата окаменелостями мамонтов. В холодных условиях окружающей среды в этом регионе некоторые экземпляры удивительно хорошо сохранились, в том числе мумифицированные останки.

5. Какое еще доисторическое существо обнаружила Марьям?

Помимо костей мамонта, Марьям также обнаружила позвонок степного зубра, предка современных европейских и американских зубров.