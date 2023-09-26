Австралия представила «гигантское» ископаемое паука-люка

Ученые из Австралии идентифицировали новый вид «гигантского» паука-люка на основе окаменелости, обнаруженной в июне 2020 года. Окаменелость, названная Megamonodontium mccluskyi, была найдена в исследовательском районе МакГратс-Флэт в Новом Южном Уэльсе, известном своей исключительной сохранностью окаменелостей.

Возраст ископаемого оценивается от 11 до 16 миллионов лет, и он относится к тому времени, когда равнина Макгратс была пышным тропическим лесом. Тело и ноги паука хорошо сохранились в матрице из гетита и кремнезема. Его ближайшие ныне живущие родственники принадлежат к роду Monodontium, встречающемуся в таких регионах, как Папуа-Новая Гвинея, Сингапур и Индонезия.

Используя сканирующую электронную микроскопию, исследователи из Университета Канберры подробно исследовали окаменелость. Они обнаружили когти с кисточками и волосоподобные щетинки — характеристики, позволяющие классифицировать его как паука-люка с кистями. Когти использовались для передвижения и захвата добычи, а щетинки помогали пауку улавливать вибрации потенциальных хищников.

Имея длину чуть менее дюйма, M. mccluskyi в пять раз крупнее своих ныне живущих собратьев. Это также вторая по величине окаменелость паука, когда-либо обнаруженная, и первая окаменелость паука-люка с кисточками, найденная в Австралии. Это открытие дает ценную информацию о древнем биоразнообразии континента.

источники:

– МакКарри, MR, и др. Зоологический журнал Линнеевского общества.

– Университет Канберры (источник)