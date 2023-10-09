Древние свидетельства свидетельствуют о том, что солнечный шторм в 10 раз мощнее, чем событие Кэррингтона

Древние свидетельства, найденные в кольцах частично окаменевших деревьев, указывают на то, что 14,300 10 лет назад Земля испытала солнечную бурю, которая была как минимум в 1859 раз мощнее, чем знаменитое событие Кэррингтона XNUMX года. распространяется по поверхности Земли и приводит к пожарам и прочему хаосу.

Геомагнитные бури, также известные как солнечные бури, возникают, когда Солнце испускает массивные вспышки или выбросы корональной массы. Если эти извержения будут направлены в сторону Земли, волна заряженных частиц может поразить нашу магнитосферу, что приведет к нарушению работы систем связи, включая спутники и радиосвязь. В редких случаях нарушение электромагнитного поля, вызванное сильными солнечными бурями, может повлиять на электросети.

Радиоуглерод, производимый космическими частицами, взаимодействующими с атмосферными частицами в верхних слоях атмосферы, может обнаружить исторические солнечные извержения, скрытые в годичных кольцах старых деревьев. Ученые, изучающие окаменелые деревья в Южных Французских Альпах, обнаружили кольцо с огромным выбросом радиоуглерода, возраст которого составляет 14,300 XNUMX лет. Это открытие в сочетании с данными ледяных кернов, извлеченных из Гренландии, позволяет предположить, что в этот период времени произошло событие Мияке — мощная геомагнитная буря.

События Мияке — это очень интенсивные и потенциально разрушительные события, которые могут нанести значительный ущерб инфраструктуре Земли. Последствия могут включать необратимое повреждение электросетей и массовые отключения электроэнергии, продолжающиеся несколько месяцев. Понимание нашего прошлого имеет решающее значение для точного прогнозирования будущих солнечных бурь и снижения потенциальных рисков.

источники:

- Философские труды Королевского общества А.