Недавно обнаруженное ископаемое зауропода дает представление об эволюции гигантских динозавров

Недавно описанный вид зауроподов, названный Garumbatitan morellensis, был обнаружен в Испании, что дает ценную информацию об эволюции этих колоссальных динозавров с длинной шеей. Окаменелости, датируемые примерно 122 миллионами лет назад, в ранний меловой период, были обнаружены на стоянке Сан-Антонио-де-ла-Веспа недалеко от города Морелла. Беспрецедентная находка включает останки как минимум трех особей, в том числе массивные позвонки, длинные кости ног и два почти полных набора костей стопы, что делает ее исключительно редкой находкой для зауроподов.

Зауроподы, такие как диплодок и брахиозавр, были травоядными динозаврами, характеризующимися удлиненной шеей и хвостом. Garumbatitan morellensis принадлежит к подгруппе зауроподов, называемых титанозаврами, которые были самыми крупными и массивными представителями этой группы. Титанозавры были единственной линией зауроподов, которая дожила до массового вымирания, вызванного падением астероида около 66 миллионов лет назад.

Размер Garumbatitan morellensis остается неясным, поскольку имеющиеся кости не позволяют точно оценить. Тем не менее, исследователи отмечают большие размеры одной особи: ширина позвонков превышает один метр, а длина бедренной кости может достигать двух метров. Судя по этим размерам, вполне вероятно, что Garumbatitan morellensis был среднего размера для титанозавров, который обычно вырастал до размеров баскетбольной площадки.

Хотя титанозавры были самыми тяжелыми зауроподами, титул самого длинного, вероятно, принадлежит неопознанному зауроподу по прозвищу «Суперзавр», длина которого составляла ошеломляющие 128 футов. Форма костей голени и стопы Garumbatitan morellensis указывает на то, что он принадлежал к подгруппе Somphospondyli, в которую входят титанозавры и другие удлиненные зауроподы, такие как брахиозавры.

Обнаружение примитивного зауропода-сомфоспондилана в Испании предполагает, что Европа могла быть источником этой подгруппы. Однако для подтверждения этой гипотезы необходимы дополнительные доказательства. Исследователи полагают, что такие места, как Сан-Антонио-де-ла-Веспа и другие места на Пиренейском полуострове, могут дать важную информацию об эволюции зауроподов. В 2022 году в Португалии были обнаружены останки огромного неопознанного зауропода, что пополнило растущее знание богатой летописи окаменелостей динозавров в Европе.

Таким образом, открытие Garumbatitan morellensis в Испании проливает свет на историю эволюции гигантских динозавров с длинной шеей. Окаменелости предоставляют ценную информацию о размере, морфологии и классификации титанозавров и их отношении к другим зауроподам. Результаты также позволяют предположить, что Европа, возможно, сыграла ключевую роль в ранней диверсификации зауроподов.