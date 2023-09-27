Гигантский Магелланов телескоп: разгадка тайн космоса

Гигантский Магелланов телескоп (GMT) недавно достиг важной вехи в своем строительстве: он начинает изготовление и полировку своего седьмого и последнего главного зеркала. Это зеркало имеет решающее значение для завершения массивной светособирающей поверхности телескопа площадью 368 квадратных метров, которая произведет революцию в нашем понимании Вселенной.

Благодаря своим исключительным возможностям сбора света GMT обещает изменить правила игры в области астрономии. Его собирающая поверхность превосходит поверхность любого другого телескопа, предоставляя нам беспрецедентный вид на космос. Этот амбициозный проект призван войти в историю, раскрывая тайны Вселенной.

Бьюэлл Джаннузи, главный исследователь сегментов главного зеркала GMT, директор обсерватории Стюарда и руководитель факультета астрономии Университета Аризоны, подчеркивает новаторский потенциал будущих открытий телескопа. Беспрецедентные возможности GMT откроют новые области знаний и приведут нас к более глубокому пониманию космоса.

Ожидается, что изготовление и полировка седьмого главного зеркала займет четыре года, что подчеркивает тщательный и точный характер создания такого современного инструмента. Каждый сегмент зеркала изготовлен из плавленого боросиликатного стекла и требует умелого мастерства для достижения желаемой формы и качества поверхности.

После завершения строительства Гигантский Магелланов телескоп пополнит ряды других мощных телескопов по всему миру, таких как Космический телескоп Хаббл и Очень Большой Телескоп в Чили. Однако благодаря своим превосходным возможностям сбора света и огромной поверхности сбора света GMT будет выделяться как замечательный инструмент для научных исследований.

Организация Гигантского Магелланова Телескопа возглавляет этот замечательный проект, объединяющий консорциум учреждений и исследователей из США, Австралии, Бразилии и Южной Кореи. Это международное сотрудничество подчеркивает важность глобального сотрудничества в расширении границ научных открытий.

источники:

– Организация гигантского Магелланова телескопа. «GMT начинает изготовление седьмого зеркала, знаменуя историческую веху в строительстве гигантского Магелланова телескопа».

– Бьюэлл Джаннузи, главный исследователь сегментов первичного зеркала GMT, директор Стюардской обсерватории и заведующий кафедрой астрономии в Университете Аризоны.