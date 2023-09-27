Изготовление последнего зеркала для гигантского Магелланова телескопа

На прошлой неделе была достигнута важная веха в процессе производства Гигантского Магелланова телескопа. Зеркальная лаборатория Ричарда Ф. Кэриса в Университете Аризоны инициировала обжиг седьмого и последнего зеркала для телескопа. Это огромное зеркало весом 20 тонн и шириной 27.6 футов будет играть жизненно важную роль в способности телескопа улавливать свет от далеких небесных объектов.

Для изготовления зеркала печь нагревала ванну оптического стекла до палящей температуры 2,130 градусов по Фаренгейту. Этот начальный шаг имеет решающее значение для создания зеркала высочайшего качества. После нагревания зеркалу потребуется четыре месяца, чтобы остыть. Затем технические специалисты приступят к тщательному процессу шлифовки и полировки, гарантируя, что поверхность зеркала достигнет исключительной точности, с точностью до одной тысячной ширины человеческого волоса.

По оценкам, весь производственный процесс, от выпечки до завершения, займет четыре года. После завершения работы зеркальный сегмент будет перевезен в горы на севере Чили, где он присоединится к остальным шести зеркальным сегментам Гигантского Магелланова телескопа. В настоящее время одно из шести существующих зеркал используется для испытаний прототипа опорной конструкции телескопа.

После завершения строительства Гигантского Магелланова телескопа в распоряжении астрономов появится мощный инструмент. Сочетание светосилы, эффективности и разрешения изображения позволит совершить революционные открытия в различных областях астрономии. Ребекка Бернштейн, главный научный сотрудник телескопа, выражает свое волнение по поводу будущих возможностей телескопа. Она заявляет, что это предоставит уникальные возможности для изучения планет с высоким пространственным и спектральным разрешением, что облегчит исследование их состава, наличия жидкой воды и потенциала жизни.

В целом, завершение последнего зеркала для Гигантского Магелланова телескопа знаменует собой значительный шаг вперед в астрономических исследованиях. Его конструкция и возможности открывают многообещающие перспективы для разгадки тайн Вселенной.

Определения:

– Оптическое стекло: стекло, специально разработанное для использования в линзах, призмах и других оптических компонентах.

– Точность: Качество точности, аккуратности и осторожности при исполнении или исполнении.

– Светособирающая способность: способность телескопа собирать и концентрировать свет от далеких небесных объектов.

источники:

– Зеркальная лаборатория Ричарда Ф. Кэриса Университета Аризоны

– Ребекка Бернштейн, главный научный сотрудник Гигантского Магелланова телескопа