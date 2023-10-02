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Астероид 349507 (кв. 2008 г.) может пройти мимо Земли: что нужно знать

ByГабриэль Бота

Октябрь 2, 2023
Астероид 349507 (кв. 2008 г.) может пройти мимо Земли: что нужно знать

По данным системы отслеживания астероидов НАСА, во вторник, 100 октября, мимо Земли должен пройти массивный астероид размером примерно со 3 капибар. Астероид, обозначенный как 349507 (QY 2008 г.) Центром исследований околоземных объектов (CNEOS) Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL), как ожидается, не будет представлять какой-либо угрозы для нашей планеты. Однако, если бы он столкнулся с Землей, это потенциально могло бы привести к катастрофическому событию.

Чтобы представить размер этого астероида в перспективе, его диаметр, по оценкам, составляет до 1.2 километра, что значительно больше, чем у большинства близких пролетов. Для сравнения: средняя капибара, самый крупный грызун в мире, может вырасти до 1.2 метра. Это означает, что астероид размером примерно со 100 капибар.

К счастью, астероид пройдет на расстоянии более 6 миллионов километров, что гарантирует отсутствие опасности прямого столкновения. Согласно исследованиям Института науки Дэвидсона, астероид диаметром более 140 метров может высвободить энергию как минимум в тысячу раз большую, чем первая атомная бомба. Астероид шириной более 300 метров, такой как астероид Апофис, потенциально может уничтожить целый континент. А астероид шириной более километра, такой как астероид 349507 (квартал 2008 г.), может спровоцировать мировой катаклизм.

К счастью, НАСА заверило нас, что Земля застрахована от серьезных столкновений с астероидами в следующем столетии. Несмотря на то, что меньшие удары случаются, они обычно причиняют минимальный ущерб. Ученые всего мира неустанно работают над способами предотвращения столкновений с астероидами, причем наиболее многообещающим методом становится кинетическое отклонение. Благодаря этому подходу миссия НАСА по испытанию двойного перенаправления астероидов (DART) успешно изменила орбитальную траекторию далекого астероида.

В заключение, хотя прохождение астероида 349507 (2008 QY) вблизи Земли может вызвать любопытство и интригу, нет причин для беспокойства. Наша планета не подвергается риску, и ученые продолжают исследовать инновационные методы защиты нас от потенциальных столкновений с астероидами.

источники:
– Центр исследований околоземных объектов (CNEOS) Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL)
- Университет Мичигана
– Институт науки Дэвидсона при Израильском институте науки Вейцмана.
– Миссия НАСА по испытанию двойного перенаправления астероидов (DART).

By Габриэль Бота

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