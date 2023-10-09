«Замедленные» землетрясения в Новой Зеландии связаны с огромным водохранилищем, скрытым под Тихим океаном

Исследователи сделали революционное открытие, обнаружив огромный резервуар воды, скрытый под Тихим океаном, который может дать объяснение возникновению «замедленных» землетрясений в Новой Зеландии. Эти медленные землетрясения могут длиться месяцами, не причиняя значительного ущерба окружающей территории.

Зона субдукции Хикуранги, расположенная у восточного побережья Северного острова Новой Зеландии, — это место, где Тихоокеанская тектоническая плита скользит под Австралийскую тектоническую плиту. Этот район известен тем, что здесь наблюдается большое количество медленных землетрясений. Предыдущие исследования показали, что эти землетрясения в основном происходят на мелководье у побережья Гисборна, что делает его идеальным местом для дальнейших исследований.

Одна группа ученых стремилась понять, почему сдвиги происходят чаще в определенных разломах. С помощью сейсмических изображений они обнаружили огромный резервуар воды, запертый внутри скал. Снимки выявили толстые слои отложений, окружающие древние погребенные вулканы. Было обнаружено, что породы под вулканами богаты жидкостями.

Изучив образцы бурового керна вулканической породы, исследователи обнаружили, что вода составляет почти половину его объема. Это необычно, поскольку более старая океанская кора обычно содержит меньше воды. Наличие высокого содержания воды указывает на то, что давление воды может быть ключевым фактором в явлениях медленного скольжения. Считается, что богатые водой осадки обычно погребены разломом при опускании одной тектонической плиты. Однако в данном случае эродированная вулканическая порода с высоким содержанием воды была погребена до превращения в глину.

Команда планирует провести дальнейшее бурение и исследования, чтобы понять роль жидкости в гашении землетрясений, возникающих в результате разлома. Это открытие представляет собой ценный полевой эксперимент, который подтверждает корреляцию между флюидами и движением тектонических разломов, включая поведение при землетрясениях.

Источник: Достижения науки.