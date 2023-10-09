Представительство коренных народов в НАСА: чествование инженеров и ученых коренных американцев

Недавняя успешная посадка космического корабля InSight НАСА на Марс привлекла внимание к недостаточной представленности коренных американцев в областях STEM (наука, технология, инженерия и математика). Аарон Яззи, инженер навахо, сыграл решающую роль в миссии и стал образцом для подражания для молодежи коренных народов. Достижения Яззи, наряду с достижениями других инженеров и ученых коренных американцев, проливают свет на вклад этого недостаточно представленного сообщества.

Яззи вырос в Аризоне и окончил Стэнфорд по специальности инженер-механик. Он присоединился к Лаборатории реактивного движения НАСА и был частью команды, ответственной за посадку космического корабля на Марс. Яззи создал вход давления во вспомогательной подсистеме датчиков полезной нагрузки, важном компоненте, который собирает важные данные об атмосфере Марса. Его успех вдохновил многих молодых людей коренных американцев, которые теперь видят, что достижение своей мечты в STEM возможно.

Но Яззи не первый коренной американец, внесший вклад в космическую программу. Мэри Голда Росс, представительница народа чероки, была первой индейской женщиной-инженером и математиком. Она работала в Lockheed Martin, сотрудничая с НАСА в различных проектах. Росс сыграл жизненно важную роль в разработке верхней ступени ракеты «Аджена» и разработал эксплуатационные требования к космическому кораблю, внося свой вклад в проект «Аполлон». Ее достижения, в том числе написание «Справочника по планетарным полетам» НАСА, демонстрируют ее значительный вклад в исследование космоса.

Джерри Эллиотт, физик из осейджей и чероки, также вошел в историю как один из первых коренных американцев, получивших степень по физике в Университете Оклахомы. Он присоединился к НАСА в качестве инженера по эксплуатации полетов и сыграл решающую роль в миссии «Аполлон-13». Расчеты Эллиотта помогли благополучно вернуть экипаж на Землю после сбоя системы. Его образцовое руководство во время этой миссии принесло ему престижную Президентскую медаль Свободы.

Эти индейские инженеры и ученые проложили путь будущим поколениям. Они вдохновили других продолжить карьеру в области STEM и внесли значительный вклад в исследование космоса. Их достижения подчеркивают важность разнообразия в научных областях и служат напоминанием о том, что каждый может достичь своей мечты, проявив самоотверженность и настойчивость.

источники:

- Национальный научный фонд. (2012).

– Ада Новости.

– Чероки Феникс.

– Смитсоновский национальный музей американских индейцев.