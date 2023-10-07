Октябрьское наблюдение за небом: небесные события, за которыми стоит наблюдать

Октябрь — увлекательный месяц для любителей наблюдения за небом, поскольку он предлагает возможность наблюдения за множеством небесных явлений. От планет, позирующих на небе, до «огненного кольца» солнечного затмения — каждый найдет что-то для себя.

10 октября у наблюдателей за небом будет возможность увидеть Венеру на востоке еще до восхода Солнца. В сопровождении тонкого серпа Луны к Венере присоединятся яркое сердце льва Льва и голубовато-белая звезда Регул, создавая прекрасное небесное зрелище.

Одним из самых ожидаемых событий октября является затмение Солнца в виде «огненного кольца», которое произойдет 14 октября. Мексика, Центральная Америка и Южная Америка. Однако даже те, кто находится за пределами кольцевого пути, все равно смогут стать свидетелями частичного затмения.

Важно отметить, что наблюдение солнечного затмения требует специальной защиты глаз, например, очков для затмения или специального солнечного фильтра. Наблюдатели за небом также могут использовать непрямые методы наблюдения, такие как проектор-обскура, чтобы безопасно наблюдать за затмением. Следующее полное солнечное затмение произойдет 8 апреля 2024 года и пройдет по территории Соединенных Штатов.

23 октября Луна, освещенная примерно на 70%, будет висеть в ночном небе прямо под окольцованной планетой Сатурн. Посмотрев на юг через час или два после захода солнца, наблюдатели смогут увидеть это захватывающее дух небесное расположение. На следующий вечер Луну можно будет увидеть висящей к востоку от Сатурна, что предоставит еще одну возможность восхититься этой небесной парой.

Чтобы завершить месяц на высокой ноте, 28 октября полнолуние и Юпитер подойдут достаточно близко, чтобы создать на небе впечатляющее зрелище. Эти два ярких объекта станут потрясающим визуальным зрелищем для наблюдателей за небом.

Октябрь — действительно месяц, наполненный небесными удовольствиями для любителей наблюдения за небом. Будь то наблюдение затмения «огненного кольца» или восхищение небесным расположением планет и Луны, в ночном небе можно исследовать бесчисленное множество чудес.

Определения:

– Небесные явления: события или явления, происходящие на небе, такие как затмения, выравнивания и положения планет.

– Кольцевое солнечное затмение: тип солнечного затмения, при котором Луна не полностью закрывает Солнце, оставляя видимое кольцо солнечного света по краям Луны.

– Метод непрямого наблюдения: безопасный способ наблюдать солнечное затмение или другие яркие небесные объекты, не глядя прямо на Солнце, например, с помощью проектора-обскуры.

источники:

– НАСА JPL (Твиттер)