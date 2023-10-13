Миллионы людей готовятся к кольцевому солнечному затмению в Америке

Миллионы людей по всей Америке с нетерпением готовятся к редкому и захватывающему астрономическому событию. В субботу произойдет кольцевое солнечное затмение, бросившее теневую пелену от Орегона до Бразилии. Это явление создаст на небе огненно-оранжевый ободок, который будет виден всего несколько минут.

Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, создавая эффект «огненного кольца». Это происходит из-за слегка овальной орбиты Луны, из-за которой во время затмения она находится в самой дальней точке от Земли.

В Соединенных Штатах затмение будет видно в таких штатах, как Орегон, Невада, Юта, Аризона, Нью-Мексико и Техас. Затмение пройдет по кольцевой траектории шириной 125 миль с полудня до 1:XNUMX по восточному времени. Другие части страны, включая такие города, как Сиэтл, Лос-Анджелес, Лас-Вегас и Хьюстон, испытают частичное затмение.

Важно отметить, что взгляд прямо на кольцевое затмение без соответствующих защитных средств может привести к повреждению глаз. Ученые и эксперты советуют зрителям использовать соответствующее снаряжение, чтобы обеспечить свою безопасность во время наблюдения затмения.

На пути кольцевания планируются различные мероприятия и собрания, начиная от небольших местных вечеринок и заканчивая более крупными фестивалями. Телескопы будут установлены в Орегоне, а Эксплораториум Сан-Франциско будет транслировать это событие в прямом эфире из Юты. Кроме того, город Мэрисвейл, штат Юта, готовится к наплыву посетителей и проводит трехдневное празднование.

Затмение также пройдет через Техас, включая город Сан-Антонио. Этому региону повезло оказаться на пути как субботнего кольцевого затмения, так и полного затмения, которое должно произойти в апреле следующего года. В Сан-Антонио, где ученые и местные жители с нетерпением ждали этого редкого события, росло волнение и ожидание.

Это кольцеобразное солнечное затмение предоставляет людям всех слоев общества уникальную возможность собраться вместе и восхититься нашим местом в огромной и бесконечной Вселенной. Это служит напоминанием о том, что мы все живем в одном доме в этом обширном космосе.

Определения:

– Кольцевое солнечное затмение: тип солнечного затмения, которое происходит, когда Луна находится в самой дальней точке от Земли.