Жуткий сезон приносит космическое шоу: частичное лунное затмение Кровавой Луны

В октябре этого года приготовьтесь стать свидетелями небесного зрелища, когда Солнце, Луна и Земля идеально выровняются, подарив нам завораживающее частичное лунное затмение Кровавой Луны. В этом жутком явлении Земля будет откусывать космический кусок Луны, напоминая вампира, пирующего свою добычу.

Лунные затмения происходят, когда орбиты Земли и Луны синхронизируются, в результате чего Земля оказывается прямо между Солнцем и Луной. В результате свет Солнца заслоняется Землей, отбрасывая тень на лунную поверхность. В отличие от полного лунного затмения, когда тень Земли полностью закрывает Полную Луну, частичное лунное затмение лишь частично закрывает Луну, создавая иллюзию «укуса» нашего спутника.

Великолепное частное лунное затмение Кровавой Луны состоится 28-29 октября, захватив внимание наблюдателей по всей Европе, Северной Америке, Южной Америке, Австралии, Африке, Азии, Тихоокеанскому региону, а также в некоторых регионах Арктики и Антарктики. Чтобы определить конкретное время просмотра в вашем регионе, обратитесь к интерактивной карте затмений TimeandDate или посмотрите их прямую трансляцию.

Во время частичного затмения Луна пройдет через почти тень Земли, известное как полутеневое затмение. Эта фаза будет видна примерно в течение часа по обе стороны от частичного затмения. Ожидается, что все затмение, включая все фазы, продлится около 4 часов 25 минут, хотя самые захватывающие моменты продлятся всего около 1 часа 17 минут. В это время около 6 процентов поверхности Луны будет погружено в тень Земли.

Интересно, что затмения обычно происходят парами. После недавнего кольцевого солнечного затмения или затмения «огненного кольца», наблюдавшегося в Северной и Южной Америке 14 октября, предстоящие космические события включают полутеневое лунное затмение 24-25 марта 2024 года и полное солнечное затмение 8 апреля 2024 года. .

Теперь давайте обратимся к прозвищу «Кровавая Луна». Хотя затмение в эти выходные не приведет к настоящей Кровавой Луне, название добавляет этому событию нотку драматизма. Кровавая луна обычно означает красноватый вид Луны во время полного лунного затмения, вызванный рассеянием солнечного света через атмосферу Земли. Однако в разных культурах октябрьское полнолуние часто называют разными именами, например, «Луной Охотника» или «Кровавой Луной».

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое частное лунное затмение?

Ответ: Во время частичного лунного затмения только часть Луны покрыта тенью Земли, создавая иллюзию «укуса» Луны.

Вопрос: Где будет видно предстоящее частное лунное затмение Кровавой Луны?

Ответ: Затмение будет видно из Европы, Северной Америки, некоторых регионов Южной Америки, Австралии, Африки, Азии, Тихого океана и некоторых регионов Арктики и Антарктики.

Вопрос: Как долго продлится затмение?

Ответ: Все затмение, включая все фазы, продлится примерно 4 часа 25 минут. Однако самые захватывающие моменты продлятся около 1 часа 17 минут.

Вопрос: Будет ли Луна красной во время этого затмения?

Ответ: Нет, Луна не будет красной во время этого частичного лунного затмения. «Кровавая луна» относится конкретно к красноватому оттенку, наблюдаемому во время полного лунного затмения.