Немецкие исследователи из Центра исследований солнечной энергии и водорода Баден-Вюртемберга (ZSW) достигли важной вехи в разработке технологии прямого улавливания воздуха (DAC) для удаления CO2 из атмосферы. В ходе пилотного проекта, длившегося более 10,000 2 часов, было успешно извлечено почти пять тонн COXNUMX.

По мнению ZSW, это достижение указывает на то, что их технология ЦАП надежна, надежна, легко масштабируется и энергоэффективна. В настоящее время исследователи готовят технологию к промышленному использованию и планируют увеличить ее в 100 раз до мощности около 1,000 тонн CO2 в год, начиная с 2025 года. ZSW считает, что за счет увеличения масштабов стоимость производства CO2 может быть снижена до менее чем 100 евро за тонну, что сделает его экономически выгодным для различных применений, включая заводы по производству электронного топлива.

Система ZSW работает с нормой потребления энергии примерно один киловатт-час электроэнергии на один килограмм углекислого газа. Такая эффективность достигается за счет использования отработанного тепла других процессов для покрытия значительной части потребности в энергии, необходимой для улавливания CO2.

Удаление углерода из атмосферы имеет решающее значение для достижения климатической нейтральности, поскольку не все выбросы можно полностью предотвратить. Разработка средств удаления CO2, таких как технология DAC, привлекла внимание как потенциальное решение. Однако некоторые утверждают, что использование методов удаления может отвлечь внимание от насущной необходимости сокращения выбросов.

Таким образом, немецкие исследователи из ZSW добились значительного прогресса в технологии ЦАП, продемонстрировав ее надежность, масштабируемость и энергоэффективность. Этот прорыв приближает нас на один шаг к развертыванию крупномасштабных систем улавливания CO2 и решению проблемы изменения климата.

Определения:

– Прямое улавливание воздуха (DAC): технология, которая улавливает CO2 непосредственно из воздуха с целью удаления углекислого газа.

– Климатическая нейтральность: достижение баланса между выбросами и поглощениями парниковых газов с целью ограничения глобального потепления.

– Средства удаления CO2: технологии или процессы, которые активно удаляют CO2 из атмосферы или других источников.

источники:

– Центр исследований солнечной энергии и водорода Баден-Вюртемберг (ZSW)