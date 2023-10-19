Моделирование долгосрочной миграции радионуклидов в трещиноватых горных породах с использованием геотехнического центрифужного моделирования

Исследователи из Чжэцзянского университета разработали новый метод моделирования переноса радионуклидов или загрязняющих веществ через мелкомасштабный трещиноватый гранит с использованием геотехнического моделирования центрифугой. Это особенно важно для понимания долгосрочных транспортных проблем в больших пространственных и долговременных масштабах. Глубокое геологическое захоронение является широко распространенным методом обращения с радиоактивными отходами, однако существует риск потенциальных утечек или изменений в геологической среде, которые могут привести к миграции радионуклидов в биосферу.

Традиционных методов полевого мониторинга было недостаточно для решения этих долгосрочных транспортных проблем. Тем не менее, исследователи использовали возможности технологии 3D-печати для создания уникальной структурной конструкции для образцов трещиноватых пород с регулируемой проницаемостью. Объединив это с герметичным устройством управления, они смогли провести эксперименты как в условиях нормальной, так и в условиях гипергравитации, чтобы оценить барьерные характеристики трещиноватых пород с низкой проницаемостью.

Эксперимент с гипергравитацией первоначально использовался для моделирования переноса загрязняющих веществ в почве, но его влияние на растрескавшуюся горную породу оставалось неизвестным. Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, исследователи использовали 3D-печатную модель сети трещин и эксперимент с гипергравитацией. Результаты показали, что эта методология может успешно оценить долгосрочные барьерные характеристики трещиноватых пород с низкой проницаемостью.

Этот прорыв имеет значительные последствия для области глубокого геологического захоронения. Исследователи надеются, что их результаты вдохновят на дальнейшее изучение потенциала экспериментов с гипергравитацией и сетей трещин, напечатанных на 3D-принтере, для оценки долгосрочной жизнеспособности методов утилизации. Это исследование открывает новые возможности для изучения переноса радионуклидов или загрязняющих веществ в трещиноватых горных породах и повышения безопасности глубокого геологического захоронения ядерных отходов.

Источник: Вэньцзе Сюй и др., «Гипергравитационный эксперимент по переносу растворенных веществ в трещиноватой породе и метод оценки долговременных характеристик барьера», Бюллетень механики горных пород (2023). DOI: 10.1016/j.rockmb.2023.100042