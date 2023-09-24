Эволюция человеческого вида: выводы геномного анализа

В ноябре 2022 года численность населения Земли превысила восемь миллиардов человек, что подчеркивает доминирование нашего вида и его способность использовать окружающую среду. Однако за это доминирование приходится платить: разрушение среды обитания, загрязнение окружающей среды и изменение климата поставили несколько видов на грань исчезновения. Интересно, что в истории человеческой эволюции были моменты, когда нашему виду могло грозить исчезновение.

Ученые обратились к последовательностям генома, чтобы понять эволюцию и историю человеческого вида. Последовательности генома, наряду с ископаемыми свидетельствами, предоставили подробное представление о пути эволюции человека. Хотя древняя ДНК дает недавние открытия, старая ДНК редко сохраняется неповрежденной.

Последовательности генома дают представление о молекулярных часах эволюции человека. Генетические вариации накапливаются в геноме с постоянной скоростью, а во время образования гамет происходят рекомбинация и обмен генетическим материалом. Анализ последовательностей митохондрий и Y-хромосомы, проведенный по материнской и отцовской линии соответственно, также способствовал нашему пониманию эволюции человека.

Используя вычислительные инструменты, ученые выявили узкие места в популяции и события-основатели, а также определили возраст генетических заболеваний. Например, серповидноклеточная анемия возникла примерно 7,300 лет назад на основании последовательностей геномов современных популяций.

Узкие места в популяциях возникают, когда популяция сокращается до небольшого числа особей, что приводит к увеличению общего генетического материала среди последующих поколений. Эффекты основателя, возникающие из-за узких мест и других факторов, таких как миграция и изоляция, могут привести к тому, что определенные заболевания и черты будут более распространены в популяции. Например, евреи-ашкенази и некоторые эндогамные группы в Индии демонстрируют такие эффекты основателя.

Недавние исследования показали, что современное человеческое население, вероятно, произошло примерно от 1,200 предков-основателей, что опровергает предыдущие оценки. Это узкое место произошло около 900,000 XNUMX лет назад, что совпало с резкими изменениями климата, которые могли поставить под угрозу выживание многих видов, включая наших предков. Выход человеческой популяции из этого узкого места можно объяснить созданием более благоприятных условий окружающей среды, контролем над огнем и, в конечном итоге, развитием сельского хозяйства.

Суперузкое место в эволюции человека имело серьезные последствия для генетического разнообразия и, вероятно, сформировало человечество неизвестным образом. Изучая генетические схемы наших предков, мы получаем более глубокое понимание генетических инноваций, которые позволили нам стать доминирующим видом на Земле. Эти идеи также могут помочь нам, когда мы сталкиваемся с нынешними и будущими проблемами, такими как изменение климата и инфекционные заболевания.

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