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Полная геномная база данных панголинов укрепляет усилия по сохранению

ByРоберт Эндрю

Октябрь 6, 2023
Полная геномная база данных панголинов укрепляет усилия по сохранению

Новое исследование под названием «Геномы панголинов дают ключевую информацию и ресурсы для наиболее продаваемых диких млекопитающих в мире», опубликованное в журнале «Молекулярная биология и эволюция», представляет собой обширную геномную базу данных панголинов. Панголины, также известные как чешуйчатые муравьеды, — уникальные млекопитающие, покрытые чешуей, обитающие в Азии и Африке к югу от Сахары. Эти новые геномные данные будут иметь важное значение для сохранения этих находящихся под угрозой исчезновения животных.

Панголины сталкиваются с многочисленными угрозами, включая незаконную торговлю их мясом и предполагаемыми лечебными свойствами, а также разрушение среды обитания из-за вырубки лесов. Панголины, восемь выживших видов, оказались в центре внимания природоохранных усилий, особенно потому, что они являются наиболее продаваемыми дикими млекопитающими на Земле и были ошибочно связаны с пандемией COVID-19.

Геномика является жизненно важным инструментом в исследованиях дикой природы, поскольку она предоставляет ценные данные о разграничении видов, разнообразии, исторических траекториях и адаптивных возможностях. Это также помогает отслеживать лиц, незаконно продаваемых людьми, и разрушать сети торговли людьми. Таким образом, публикация этой геномной базы данных панголинов имеет важное значение для заполнения основных пробелов в исследованиях этих существ.

В ходе исследования удалось секвенировать, собрать и аннотировать геномы нескольких видов панголинов, включая гигантского ящера, чернобрюхого панголина, панголина Темминка, индийского панголина и филиппинского панголина. Кроме того, исследователи идентифицировали потенциально новый вид панголинов посредством анализа ранее опубликованных геномных данных. Этот всеобъемлющий набор геномов панголинов будет способствовать лучшему пониманию их эволюции и предоставит важную информацию для эффективных стратегий сохранения.

Примечательно, что в этом совместном исследовании приняли участие исследователи из Африки, Азии и Европы, предлагая глобальный взгляд на эволюцию панголинов. Авторы надеются, что доступность этих геномов будет стимулировать дальнейшие генетические исследования, которые помогут защитить и сохранить панголинов и их среду обитания.

источники:

– Исследование: «Геномы панголинов дают ключевую информацию и ресурсы для наиболее продаваемых диких млекопитающих в мире», Молекулярная биология и эволюция (Oxford University Press) – DOI: 10.1093/molbev/msad190

By Роберт Эндрю

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