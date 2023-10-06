Полная геномная база данных панголинов укрепляет усилия по сохранению

Новое исследование под названием «Геномы панголинов дают ключевую информацию и ресурсы для наиболее продаваемых диких млекопитающих в мире», опубликованное в журнале «Молекулярная биология и эволюция», представляет собой обширную геномную базу данных панголинов. Панголины, также известные как чешуйчатые муравьеды, — уникальные млекопитающие, покрытые чешуей, обитающие в Азии и Африке к югу от Сахары. Эти новые геномные данные будут иметь важное значение для сохранения этих находящихся под угрозой исчезновения животных.

Панголины сталкиваются с многочисленными угрозами, включая незаконную торговлю их мясом и предполагаемыми лечебными свойствами, а также разрушение среды обитания из-за вырубки лесов. Панголины, восемь выживших видов, оказались в центре внимания природоохранных усилий, особенно потому, что они являются наиболее продаваемыми дикими млекопитающими на Земле и были ошибочно связаны с пандемией COVID-19.

Геномика является жизненно важным инструментом в исследованиях дикой природы, поскольку она предоставляет ценные данные о разграничении видов, разнообразии, исторических траекториях и адаптивных возможностях. Это также помогает отслеживать лиц, незаконно продаваемых людьми, и разрушать сети торговли людьми. Таким образом, публикация этой геномной базы данных панголинов имеет важное значение для заполнения основных пробелов в исследованиях этих существ.

В ходе исследования удалось секвенировать, собрать и аннотировать геномы нескольких видов панголинов, включая гигантского ящера, чернобрюхого панголина, панголина Темминка, индийского панголина и филиппинского панголина. Кроме того, исследователи идентифицировали потенциально новый вид панголинов посредством анализа ранее опубликованных геномных данных. Этот всеобъемлющий набор геномов панголинов будет способствовать лучшему пониманию их эволюции и предоставит важную информацию для эффективных стратегий сохранения.

Примечательно, что в этом совместном исследовании приняли участие исследователи из Африки, Азии и Европы, предлагая глобальный взгляд на эволюцию панголинов. Авторы надеются, что доступность этих геномов будет стимулировать дальнейшие генетические исследования, которые помогут защитить и сохранить панголинов и их среду обитания.

источники:

– Исследование: «Геномы панголинов дают ключевую информацию и ресурсы для наиболее продаваемых диких млекопитающих в мире», Молекулярная биология и эволюция (Oxford University Press) – DOI: 10.1093/molbev/msad190