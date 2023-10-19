Ученые проанализировали распределение ДНК неандертальцев у современных людей

Ученые Женевского университета (UNIGE) провели исследование, анализирующее распределение ДНК неандертальцев в геномах современного человека за последние 40,000 XNUMX лет. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, дает представление об общей истории неандертальцев и современных людей.

Исследование показывает, что современные люди, происходящие из Африки, начали вытеснять неандертальцев в западной части Евразии 40,000 XNUMX лет назад. Эта замена происходила постепенно в течение нескольких тысячелетий, что привело к интеграции ДНК неандертальцев в геномы современных людей.

Исследователи исследовали наличие градиентов интрогрессии неандертальцев после экспансии человека, анализируя евразийские палеогеномы. Они обнаружили, что экспансия за пределы Африки привела к пространственным градиентам происхождения неандертальцев, которые сохранялись во времени. Экспансия фермеров раннего неолита сыграла значительную роль в уменьшении интрогрессии неандертальцев в европейское население по сравнению с азиатским населением.

Секвенирование генома и сравнительный анализ установили, что неандертальцы и современные люди скрещивались, в результате чего у современных евразийцев образовалось примерно два процента неандертальской ДНК. Этот процент незначительно варьируется в зависимости от региона Евразии: в азиатских популяциях доля ДНК неандертальцев немного выше, чем в европейских популяциях.

Одна из гипотез, объясняющих эту разницу, состоит в том, что естественный отбор мог по-разному влиять на гены неандертальцев в разных популяциях. Однако исследователи UNIGE предлагают альтернативную гипотезу, основанную на миграционных потоках. По их гипотезе, чем дальше от Африки, тем выше доля ДНК неандертальцев, поскольку неандертальцы преимущественно обитали в Европе.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи использовали базу данных, содержащую более 4,000 геномов людей, живших в Евразии за последние 40 тысячелетий. Статистический анализ показал, что палеолитические охотники-собиратели в Европе имели немного более высокую долю ДНК неандертальцев, чем жители Азии. Однако при переходе к периоду неолита доля ДНК неандертальцев в европейских популяциях снизилась. Это снижение совпало с прибытием первых фермеров из Анатолии, у которых была меньшая доля ДНК неандертальцев. Скрещивание между этими фермерами и европейским населением еще больше разбавило ДНК неандертальцев.

В исследовании подчеркивается использование древних геномов и археологических данных для отслеживания истории гибридизированных видов. Это также дает основу для будущих исследований по выявлению генетических профилей, которые отклоняются от среднего и могут иметь положительные или отрицательные последствия.

источники:

– Достижения науки: «Прошлые экспансии человека сформировали пространственную структуру предков неандертальцев»

– Женевский университет: «Прошлые экспансии человека сформировали пространственную структуру предков неандертальцев»