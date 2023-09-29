Генетическая основа адаптации дарвиновских зябликов раскрыта в революционном исследовании

Знаменитые галапагосские зяблики, прославившиеся благодаря Чарльзу Дарвину, снова сыграли центральную роль в продвижении нашего понимания эволюции. В исследовании, опубликованном в журнале Science, международная группа исследователей раскрыла генетическую основу адаптации этих замечательных птиц.

Дарвиновы зяблики, группа небольших певчих птиц, претерпели драматические эволюционные изменения за последний миллион лет. Из одного предкового вида они превратились в 18 отдельных видов. Эти зяблики предоставляют уникальную возможность изучить ранние стадии видообразования, позволяя лучше понять механизмы эволюции.

На протяжении почти четырех десятилетий Питер Грант и Розмари Грант из Принстонского университета тщательно отслеживали популяцию вьюрков на Дафни-Майор, одном из Галапагосских островов. Их новаторская работа показала, что зяблики Дафны Майор реагировали на изменения окружающей среды и взаимодействие между видами, развиваясь удивительным образом.

Чтобы разгадать генетическую архитектуру этих адаптаций, международная исследовательская группа секвенировала геномы почти каждого вьюрка, изучавшегося на Дафне Майор. Этот обширный набор геномных данных, один из крупнейших, когда-либо созданных для животных в их естественной среде обитания, позволил исследователям раскрыть генетическую основу адаптивных изменений.

Одним из ключевых результатов исследования является то, что несколько генетических локусов объясняют значительную часть различий в размерах клюва у вьюрков. Это указывает на то, что генетические изменения, движущие эволюцию у этих птиц, часто включают в себя множество генов, которые подвергаются естественному отбору по мере изменения окружающей среды. Такое объединение генов является отходом от того, что наблюдается в генетике человека, где многие генетические варианты лишь в незначительной степени влияют на такие признаки, как рост.

Исследование также проливает свет на специфические адаптации, наблюдаемые в популяции вьюрков на острове Дафна-Майор. За три десятилетия размер клюва среднего вьюрка уменьшился. Исследователи демонстрируют, что это изменение является результатом переноса генов от малого вьюрка посредством гибридизации, а также преимущества выживания особей с меньшими клювами в периоды засухи.

Результаты этого исследования подчеркивают ценность долгосрочных исследований для понимания механизмов эволюционных изменений. Собрав образцы крови у вьюрков в ходе исследования, исследователи смогли использовать достижения в области геномных технологий для анализа их генетического состава.

Исследование было сосредоточено не только на среднем вьюрке, но и на более широком сообществе видов вьюрков на острове. Например, у обыкновенного кактусового вьюрка наблюдались постепенные изменения формы клюва по мере изменения условий на острове и усиления гибридизации со средним земляным вьюрком.

Это исследование дает динамическую картину того, как виды адаптируются к изменяющейся окружающей среде посредством генетических изменений, которые оказывают существенное влияние на их физические характеристики. Поскольку глобальная окружающая среда продолжает меняться, галапагосские вьюрки будут служить ценной моделью для понимания взаимодействия между генетикой, окружающей средой и будущим диких популяций.

источники:

– Эрик Д. Энбоди и др. Секвенирование генома в масштабах всего сообщества выявило 30-летнюю эволюцию дарвиновского вьюрка, Science (2023).

– Уппсальский университет