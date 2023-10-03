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Новаторское исследование раскрывает генетические основы адаптации дарвиновских вьюрков

ByМамфо Брешиа

Октябрь 3, 2023
Новаторское исследование раскрывает генетические основы адаптации дарвиновских вьюрков

Недавнее новаторское исследование, проведенное международной группой ученых, пролило свет на генетические основы адаптации дарвиновских вьюрков, одного из самых знаковых видов, изучаемых в области эволюционной биологии. В исследовании, опубликованном в журнале Science, использовался один из крупнейших наборов геномных данных, когда-либо созданных для животных, живущих в их естественной среде обитания, состоящий из почти 4,000 дарвиновских вьюрков.

Дарвиновы зяблики, прославившиеся благодаря наблюдениям Чарльза Дарвина на Галапагосских островах, уже давно изучаются с целью понять механизмы эволюции. Эта группа небольших певчих птиц за миллион лет превратилась из одного предкового вида в 18 различных видов, что делает их интересным объектом для исследований.

Исследование было сосредоточено на вьюрках Дафны Майор, небольшого острова на Галапагосских островах, где исследователи Питер и Розмари Грант из Принстонского университета тщательно отслеживают и изучают популяцию с 1970-х годов. Их работа дала ценную информацию о процессе эволюции и видообразования.

Геномный анализ вьюрков на острове Дафна-Майор показал, что несколько генетических локусов ответственны за значительные различия в размере клюва — признак, тесно связанный с их способностью выживать и адаптироваться к изменениям в окружающей среде. Это открытие бросает вызов традиционному пониманию того, что многие генетические варианты ответственны лишь за незначительные вариации признаков, как это видно в генетике человека.

Исследование также показало, что уменьшение размера клюва у средних вьюрков было результатом генетической передачи от другого вида, малого вьюрка, посредством гибридизации. Кроме того, периоды засухи сыграли свою роль в развитии особей с меньшими клювами.

На протяжении всего исследования исследователи собирали образцы крови у вьюрков, что позволило провести генетический анализ, как только технология станет доступной. Этот долгосрочный подход позволил им отслеживать отдельных птиц, их выживаемость, характер спаривания и потомство.

В целом, это исследование дает ценную информацию о том, как виды адаптируются к изменяющейся окружающей среде посредством сочетания генетических изменений со значительными фенотипическими эффектами. Поскольку глобальная окружающая среда продолжает меняться, зяблики Дарвина открывают уникальную возможность понять сложное взаимодействие между генетической конституцией, окружающей средой и будущим диких популяций.

(Источник: АНИ)

By Мамфо Брешиа

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