Новаторское исследование раскрывает генетические основы адаптации дарвиновских вьюрков

Недавнее новаторское исследование, проведенное международной группой ученых, пролило свет на генетические основы адаптации дарвиновских вьюрков, одного из самых знаковых видов, изучаемых в области эволюционной биологии. В исследовании, опубликованном в журнале Science, использовался один из крупнейших наборов геномных данных, когда-либо созданных для животных, живущих в их естественной среде обитания, состоящий из почти 4,000 дарвиновских вьюрков.

Дарвиновы зяблики, прославившиеся благодаря наблюдениям Чарльза Дарвина на Галапагосских островах, уже давно изучаются с целью понять механизмы эволюции. Эта группа небольших певчих птиц за миллион лет превратилась из одного предкового вида в 18 различных видов, что делает их интересным объектом для исследований.

Исследование было сосредоточено на вьюрках Дафны Майор, небольшого острова на Галапагосских островах, где исследователи Питер и Розмари Грант из Принстонского университета тщательно отслеживают и изучают популяцию с 1970-х годов. Их работа дала ценную информацию о процессе эволюции и видообразования.

Геномный анализ вьюрков на острове Дафна-Майор показал, что несколько генетических локусов ответственны за значительные различия в размере клюва — признак, тесно связанный с их способностью выживать и адаптироваться к изменениям в окружающей среде. Это открытие бросает вызов традиционному пониманию того, что многие генетические варианты ответственны лишь за незначительные вариации признаков, как это видно в генетике человека.

Исследование также показало, что уменьшение размера клюва у средних вьюрков было результатом генетической передачи от другого вида, малого вьюрка, посредством гибридизации. Кроме того, периоды засухи сыграли свою роль в развитии особей с меньшими клювами.

На протяжении всего исследования исследователи собирали образцы крови у вьюрков, что позволило провести генетический анализ, как только технология станет доступной. Этот долгосрочный подход позволил им отслеживать отдельных птиц, их выживаемость, характер спаривания и потомство.

В целом, это исследование дает ценную информацию о том, как виды адаптируются к изменяющейся окружающей среде посредством сочетания генетических изменений со значительными фенотипическими эффектами. Поскольку глобальная окружающая среда продолжает меняться, зяблики Дарвина открывают уникальную возможность понять сложное взаимодействие между генетической конституцией, окружающей средой и будущим диких популяций.

(Источник: АНИ)