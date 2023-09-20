Новый метод позволяет одновременно модифицировать гены животных

Исследователи из ETH Zurich разработали метод, который позволяет осуществлять множественные модификации генов в клетках одного животного с помощью генных ножниц CRISPR-Cas. Клетки в отдельных органах генетически модифицированы мозаичным образом, при этом в каждой клетке изменен только один ген. Этот метод позволяет ученым изучать последствия различных изменений генов в одном эксперименте.

Исследователи успешно применили этот подход на взрослых мышах, что стало первым случаем, когда это было сделано на живых животных. Они использовали аденоассоциированный вирус (AAV) для доставки в клетки мышей инструкций по разрушению генов. Заразив мышей смесью вирусов, несущих разные инструкции, они смогли отключить разные гены в клетках мозга.

Используя этот метод, исследователи получили новое представление о редком генетическом заболевании у людей, известном как синдром делеции 22q11.2. Они сосредоточились на 29 генах хромосомной области, связанных с заболеванием, и обнаружили, что три из этих генов играют значительную роль в дисфункции клеток головного мозга. Исследование также выявило закономерности в клетках мышей, напоминающие шизофрению и расстройства аутистического спектра. Эта новая информация потенциально может привести к разработке лекарств, компенсирующих аномальную активность генов.

Этот метод имеет применение, выходящее за рамки изучения этого конкретного генетического заболевания. Его можно использовать для изучения других генетических нарушений и заболеваний, в которых участвуют несколько генов. Исследователи планируют увеличить количество модифицированных генов с нынешних 29 до нескольких сотен за эксперимент. Они подали заявку на патент на эту технологию и создают дочернюю компанию для дальнейшей разработки и использования этого метода.

источники:

– ETH Цюрих: Исследователи одновременно модифицируют десятки генов во многих органах с помощью одной обработки CRISPR-Cas9.

- Природа: Мультиплексные одноклеточные нокауты CRISPR-Cas9 раскрывают специфичную для гена роль в жизнеспособности клеток