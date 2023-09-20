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Наука

Новый метод позволяет одновременно модифицировать гены животных

ByРоберт Эндрю

сентябрь 20, 2023
Новый метод позволяет одновременно модифицировать гены животных

Исследователи из ETH Zurich разработали метод, который позволяет осуществлять множественные модификации генов в клетках одного животного с помощью генных ножниц CRISPR-Cas. Клетки в отдельных органах генетически модифицированы мозаичным образом, при этом в каждой клетке изменен только один ген. Этот метод позволяет ученым изучать последствия различных изменений генов в одном эксперименте.

Исследователи успешно применили этот подход на взрослых мышах, что стало первым случаем, когда это было сделано на живых животных. Они использовали аденоассоциированный вирус (AAV) для доставки в клетки мышей инструкций по разрушению генов. Заразив мышей смесью вирусов, несущих разные инструкции, они смогли отключить разные гены в клетках мозга.

Используя этот метод, исследователи получили новое представление о редком генетическом заболевании у людей, известном как синдром делеции 22q11.2. Они сосредоточились на 29 генах хромосомной области, связанных с заболеванием, и обнаружили, что три из этих генов играют значительную роль в дисфункции клеток головного мозга. Исследование также выявило закономерности в клетках мышей, напоминающие шизофрению и расстройства аутистического спектра. Эта новая информация потенциально может привести к разработке лекарств, компенсирующих аномальную активность генов.

Этот метод имеет применение, выходящее за рамки изучения этого конкретного генетического заболевания. Его можно использовать для изучения других генетических нарушений и заболеваний, в которых участвуют несколько генов. Исследователи планируют увеличить количество модифицированных генов с нынешних 29 до нескольких сотен за эксперимент. Они подали заявку на патент на эту технологию и создают дочернюю компанию для дальнейшей разработки и использования этого метода.

источники:
– ETH Цюрих: Исследователи одновременно модифицируют десятки генов во многих органах с помощью одной обработки CRISPR-Cas9.
- Природа: Мультиплексные одноклеточные нокауты CRISPR-Cas9 раскрывают специфичную для гена роль в жизнеспособности клеток

By Роберт Эндрю

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