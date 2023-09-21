Ученые используют генетически модифицированных тутовых шелкопрядов для производства волокна паучьего шелка

Исследователи в Китае успешно синтезировали паучий шелк, используя генетически модифицированных тутовых шелкопрядов. Сообщается, что полученные волокна в шесть раз прочнее, чем кевлар, материал, обычно используемый в бронежилетах. Этот прорыв открывает двери для недорогой и крупномасштабной коммерциализации паучьего шелка, известного своей исключительной прочностью и прочностью.

Шелк паука уже давно считается экологически чистой альтернативой традиционным материалам благодаря своим впечатляющим свойствам. Однако коммерциализации препятствуют научное понимание механизма прядения, технологическая сложность производственного процесса и проблемы разработки экономически эффективных методов производства.

Поверхностный слой липидов и гликопротеинов, обнаруженный в паутине, известный как «кожный слой», оказалось трудно воспроизвести с помощью существующих методов изготовления искусственного паучьего шелка. Чтобы преодолеть это препятствие, ученые обратились к генетически модифицированным шелкопрядам.

Введя гены белка паучьего шелка в ДНК тутового шелкопряда, исследователи смогли экспрессировать эти гены в железах тутового шелкопряда. Это было достигнуто за счет сочетания технологии редактирования генов CRISPR-Cas9 и микроинъекций в оплодотворенные яйца тутового шелкопряда.

Успешная генетическая модификация тутового шелкопряда привела к получению волокон паучьего шелка, обладающих поразительной прочностью. Фактически оказалось, что волокна в шесть раз прочнее кевлара, что делает их многообещающей альтернативой для использования в различных приложениях, включая защитное оборудование.

Одной из серьезных проблем в исследовании были микроинъекции, необходимые для внесения генетических модификаций в яйца тутового шелкопряда. Однако исследователи упорствовали, и вид светящихся красным глаз генетически модифицированных тутовых шелкопрядов под флуоресцентным микроскопом сигнализировал об их успехе.

Помимо производства паучьего шелка, ученые также разработали технологию производства экологически чистой альтернативы синтетическим коммерческим волокнам, таким как нейлон.

Успешный синтез паучьего шелка из генетически модифицированных шелковичных червей открывает путь к крупномасштабной коммерциализации этого замечательного материала. Благодаря уже отработанным технологиям выращивания тутового шелкопряда производство паучьего шелка теперь может осуществляться с меньшими затратами и в больших масштабах.

Это исследование означает существенный отход от предыдущих исследований, включающих концепцию «локализации» модификаций для обеспечения правильного прядения шелковых волокон. Ученые уверены, что путь к широкой коммерциализации паучьего шелка теперь близок.

источник:

Цзюньпэн Ми, Ичжун Чжоу и др. Высокопрочные и сверхпрочные цельные волокна паучьего шелка, полученные из трансгенных тутовых шелкопрядов. Иметь значение. DOI: 10.1016/j.matt.2023.08.013