Генетически модифицированные бактерии превращают пластиковые отходы в ценные химические вещества

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, группа ученых разработала генетически модифицированные бактерии, способные эффективно превращать пластиковые отходы в ценные химические вещества. Пластиковое загрязнение — это растущий глобальный кризис, который оказывает серьезное воздействие на окружающую среду, дикую природу и здоровье человека. Одним из потенциальных решений является переработка пластика в полезные продукты с использованием искусственно созданных микроорганизмов, но этот подход оказался сложным и трудным.

В этом исследовании исследователи под руководством Тинга Лу и Джеймса Коллинза разработали два генетически модифицированных штамма Pseudomonas putida, почвенной бактерии, для переработки полиэтилентерефталата (ПЭТ), одного из наиболее распространенных типов пластика. Каждый штамм был разработан для расщепления одного из двух побочных продуктов, образующихся при химическом разложении пластика: терефталевой кислоты и этиленгликоля.

Объединив эти два штамма в консорциум, исследователи обнаружили, что им удалось достичь более высокой эффективности по сравнению с использованием одного штамма, перерабатывающего оба побочных продукта. Бактерии также смогли дополнительно переработать пластик, превратив его в биоразлагаемый полимер под названием PHA и муконат, который можно использовать для производства полиуретана и адипиновой кислоты. Полиуретан обычно используется в клеях, покрытиях и изоляции, а адипиновая кислота используется для производства нейлона.

Результаты этого исследования показывают, что создание микробных сообществ может быть многообещающим и эффективным подходом к вторичной переработке полимеров и обеспечению экологической устойчивости. Исследователи полагают, что концепция и стратегии, использованные в этом исследовании, могут быть применимы и к обработке других типов пластмасс.

Это новаторское исследование демонстрирует потенциал генетически модифицированных бактерий для решения проблемы пластикового загрязнения и превращения отходов в ценные химические вещества и продукты. Используя возможности синтетической биологии, мы можем стать на шаг ближе к поиску инновационных решений глобального пластикового кризиса.

источник:

Тенг Бао и др., Инженерное микробное разделение труда при вторичной переработке пластика, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-40777-x

Образец цитирования:

Генно-инженерные бактерии, поедающие пластик, могут дать отходам новую жизнь (2023 сентября 27 г.). Получено 27 сентября 2023 г. с https://phys.org/news/2023-09-genetically- Plastic-eating-bacteria-life.html.