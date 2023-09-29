Выявление устойчивых к болезням кораллов для более здоровых рифовых систем

Ученый с северо-востока Стивен Воллмер провел исследование, чтобы изучить возможность выявления устойчивых к болезням кораллов по их генетическому составу и потенциал создания более здоровых рифовых систем посредством селекционного разведения. Отчет Фоллмера в журнале Science показывает, что существуют десятки генотипов оленьих рогов из Флориды и Панамы, которые устойчивы или очень устойчивы к болезням. Это открытие может оказаться полезным для коралловых фермеров, выращивающих кораллы в подводных питомниках, поскольку они смогут определить, какие кораллы обладают высокой устойчивостью к болезням. Исследование показало, что всего лишь 10 вариантов генов могут точно идентифицировать кораллы, устойчивые к болезням.

Болезнь белой полосы оказала разрушительное воздействие на кораллы оленьего рога и лосося в Карибском море, почти уничтожив эти знаковые виды кораллов. Исследование Фоллмера направлено на устранение недостатка знаний об устойчивости к болезням в остаточных популяциях кораллов. Подвергнув 50 генотипов кораллов оленьего рога из Флориды и Панамы воздействию болезни белых полос, Воллмер и его команда обнаружили 33 генотипа, которые проявляли устойчивость к болезням, и 15 генотипов, которые обладали высокой устойчивостью к болезням. Эта информация может помочь в процессе восстановления рифов Флориды, поскольку коралловые фермеры могут выборочно разводить устойчивые к болезням кораллы для усилий по восстановлению.

Хотя болезнь белых полос вызывается бактериальным патогеном, мало что известно о конкретных бактериях, ответственных за это заболевание. Кораллы — это колонии крошечных животных, называемых полипами, которые находятся в симбиотических отношениях с фотосинтезирующими водорослями, обеспечивая их пищей в виде сахаров. Повышение температуры моря, которое может вызвать термическое обесцвечивание кораллов, также может сделать их более восприимчивыми к болезням. Будущие исследования будут изучать связь между устойчивостью к болезням и температурной устойчивостью.

Это исследование подчеркивает потенциал генетического отбора при разведении кораллов для создания устойчивых к болезням кораллов и укрепления здоровья рифовых систем. Путем выявления и разведения кораллов, устойчивых к болезням, усилия по восстановлению кораллов могут быть более эффективными в борьбе с разрушительными последствиями вспышек болезней.

Источник: Фоллмер, С.В. и др. (2017). Генотипы кораллового возбудителя, ассоциированные с заболеванием Serratia Marcescens Показать корреляцию со вспышками болезни «белых полос» в Банке цветочного сада в Мексиканском заливе. Прикладная и экологическая микробиологияВып. 83, № 12.