Расшифровка эволюции цианобактерий: данные генетического анализа

Цианобактерии, пионеры атмосферного кислорода, сыграли жизненно важную роль в формировании истории Земли. Понимание их эволюции имеет решающее значение для разгадки истории жизни на нашей планете. До недавнего времени ископаемый липид 2-метилгопан считался надежным биомаркером цианобактерий в древних отложениях. Однако новые исследования вызвали сомнения в его специфичности, поскольку было обнаружено, что альфапротеобактерии также могут производить этот липид.

Группа международных исследователей во главе с Йосуке Хосино из Немецкого исследовательского центра геонаук GFZ и Бенджамином Неттерсхаймом из MARUM — Центра наук о морской среде — стремилась раскрыть эволюционную историю генов, ответственных за синтез 2-метилгопана. Изучая распространение и диверсификацию этих генов, они могли бы определить надежность 2-метилгопана в качестве биомаркера.

Их результаты, опубликованные в журнале Nature Ecology & Evolution, показывают, что ген, ответственный за производство 2-метилгопана, HpnP, уже присутствовал у общего предка цианобактерий более двух миллиардов лет назад. Напротив, альфапротеобактерии приобрели этот ген примерно 750 миллионов лет назад. Следовательно, 2-метилгопаны все еще могут служить надежным биомаркером производящих кислород цианобактерий в отложениях возрастом более 750 миллионов лет.

Это исследование демонстрирует возможности генетического анализа в сочетании с седиментологией, палеобиологией и геохимией для повышения диагностической ценности биомаркеров. Изучая эволюционную историю этих генов, исследователи могут уточнить наше понимание ранних экосистем.

FAQ

Каково значение цианобактерий в истории Земли?

Цианобактерии сыграли решающую роль в превращении Земли из бескислородной среды в среду, поддерживающую сложную жизнь. Они были основными производителями органических соединений и атмосферного кислорода в течение длительного периода времени в ранней истории Земли.

Почему ископаемые липиды важны в качестве биомаркеров?

Ископаемые липиды, такие как 2-метилгопаны, могут указывать на наличие кислородного фотосинтеза в древних геологических отложениях. В отличие от настоящих бактерий, эти липиды могут сохраняться в осадочных породах в течение миллионов лет и предоставлять ценную информацию о прошлых экосистемах.

Почему возникли сомнения в надежности 2-метилгопана как биомаркера?

Недавние открытия показали, что альфапротеобактерии также могут производить 2-метилгопаны, что поднимает вопросы о специфичности этого биомаркера для цианобактерий. Это исследование проясняет эволюционную историю участвующих генов и подтверждает надежность 2-метилгопанов в качестве биомаркера для цианобактерий, продуцирующих кислород.

Какой новый подход использован в этом исследовании?

Исследователи объединили комплексный генетический анализ с анализом отложений высокой чистоты, чтобы определить распределение генов, ответственных за производство 2-метилгопана. Этот подход обеспечивает более точное понимание временной шкалы эволюции и улучшает разрешение реконструкций экосистем.