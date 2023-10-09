Недавнее исследование, проведенное Университетом штата Орегон, выявило генетические последствия коммерческого китобойного промысла для популяций китов. В частности, исследования были сосредоточены на потере генетического разнообразия среди выживших китов, с особым упором на материнские линии синих и горбатых китов.

Чтобы изучить генетический состав современных китов по сравнению с китами прошлого, ученые исследовали кости китов, обнаруженные возле заброшенных китобойных станций на Южной Георгии, острове в южной части Атлантического океана. Сочетание низких температур в регионе и преобладания коммерческого китобойного промысла привело к тому, что для анализа стало доступно значительное количество выброшенных костей. Эти кости дали представление о генетическом разнообразии популяций синих и горбатых китов до китобойного промысла.

Результаты исследования выявили убедительные доказательства потери линий материнской ДНК у этих видов китов. Материнские линии связаны с культурной памятью, включая знания о местах кормления и размножения, которые передаются из поколения в поколение. Таким образом, потеря материнской линии подразумевает потерю ценной информации. В результате местные популяции китов в Южной Георгии в основном исчезли.

Однако с прекращением коммерческого китобойного промысла киты начали медленно возвращаться на остров. Хотя их численность все еще относительно невелика, есть ощущение, что они заново открывают эту среду обитания. Это дает возможность задокументировать естественное восстановление этих бывших мест нагула, подобное тому, что наблюдалось у южного кита в районе Новой Зеландии.

Несмотря на возрождение популяций китов, последствия коммерческого китобойного промысла могут продолжать ощущаться в течение многих лет. Киты имеют долгую продолжительность жизни: некоторые живут до 100 лет, а это означает, что особи, жившие в эпоху китобойного промысла, все еще могут вносить свой вклад в нынешнюю популяцию китов. В результате их возможная смерть может привести к дальнейшей утрате материнских линий.

Крайне важно продолжать мониторинг этих восстанавливающихся популяций, чтобы оценить их прогресс и определить, представляют ли они собой остатки популяций Южной Георгии до китобойного промысла или повторное открытие и повторную колонизацию региона. Это исследование дает ценную возможность реконструировать исторические тенденции популяций китов и получить более глубокое понимание воздействия прошлой китобойной деятельности.

источники:

– Университет штата Орегон.