Генетические различия, лежащие в основе характеристик полевых цветов

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Университета Южной Каролины, показало, что несколько ключевых генетических различий ответственны за большие различия в характеристиках цветов между полевыми цветами, которые зависят от разных опылителей. Эти характеристики цветов, известные как «синдромы опыления», специально созданы для привлечения и размещения соответствующих опылителей, таких как насекомые или птицы.

Исследователи сосредоточили внимание на роде Penstemon, который включает в себя различные виды с разными синдромами опыления. Например, у большинства видов Penstemon есть широкие синие цветы, которые служат платформами для пчел, в то время как у других развились узкие красные трубчатые цветы, приспособленные для опыления колибри.

Чтобы понять, как эти синдромы опыления сохраняются на генетическом уровне, исследователи секвенировали ДНК 229 растений трех родственных видов пенстемонов. Они обнаружили, что, несмотря на большие различия в характеристиках цветков между видами, было на удивление мало генетических различий, которые отличали их друг от друга.

Тем не менее, исследователи выявили 21 генетический участок, которые постоянно различались у видов с разными опылителями. Эти участки были связаны с цветом, шириной и объемом нектара цветка, которые являются характеристиками, уникальными для каждого синдрома опыления.

Исследование предполагает, что такие результаты могут объяснить редкие случаи гибридизации между соседними видами с разными опылителями, а также сильное давление отбора для поддержания определенных характеристик цветка. Несмотря на легко заметные различия в полевых условиях, генетические различия между видами Penstemon, опыляемыми пчелами и колибри, относительно минимальны.

источники:

PLoS Biology: Вессингер К.А., Катцер А.М., Хайм П.М., Раушер М.Д., Келли Дж.К., Хилман Л.К. (2023) Несколько важных генетических локусов различают виды Penstemon с цветками, адаптированными к опылению пчелами или колибри. PLoS Biol 21(9): e3002294. doi: 10.1371/journal.pbio.3002294